Van 15 denuncias por posibles casos de corrupción de funcionarios de la actual administración: Fico

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que durante los primeros meses de su gobierno se han presentado 15 denuncias ante la Fiscalía por posibles hechos de corrupción relacionados con funcionarios de su administración.

El anuncio lo hizo en el marco del Día Nacional contra la Corrupción, conmemorado en la Universidad EAFIT junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Gutiérrez afirmó que la lucha contra este flagelo debe ser frontal y sin excepciones, y advirtió que cualquier funcionario de su gabinete que incurra en irregularidades será retirado de inmediato y denunciado penalmente.

“La lucha contra la corrupción tiene que ser enserio, y yo también lo he dicho: nosotros estamos denunciando casos de la administración anterior, pero nuestra administración también tiene un reto muy grande y es acabar con la corrupción. Cuando yo escucho un solo rumor de una persona que hace algo malo dentro de la alcaldía, se va, y se va declarado insubsistente y con su denuncia en Fiscalía. Al día de hoy ya van 15 procesos”, dijo el mandatario local.

Asimismo, celebró que los organismos de control estén avanzando en las investigaciones por corrupción en la administración de Daniel Quintero, de las que se presentaron 650 hallazgos de presuntas irregularidades, que han llevado ya a más de 43 imputaciones.

En el acto participó el representante de la ONU contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, Olivier Inizan, quien resaltó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y promover la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos como herramienta clave para cerrar el paso a la corrupción.

“Desde hace seis meses lanzamos la línea de denuncia contra la corrupción 157, y estamos incentivando a la ciudadanía para que la utilice cuando detecte posibles hechos. Para nosotros es importante que haya una concientización de la sociedad civil”, dijo el representante durante el evento.

Desde la Alcaldía de Medellín y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se busca enviar un mensaje de transparencia y cero tolerancia frente a la corrupción, al tiempo que invita a la ciudadanía a sumarse en la veeduría de los recursos públicos, entendiendo que la participación social es clave para recuperar la confianza en las instituciones.