Libertad de Álvaro Uribe es una victoria de la verdad: presidente del Consejo de Medellín

Medellín

Algunos políticos en Antioquia se han pronunciado sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad del expresidente Álvaro Uribe, mientras se analiza la apelación de la decisión proferida hace varios días y que lo mantenía en detención domiciliaria.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en su cuenta de X se manifestó con una sola palabra: ¡Libertad!, haciendo alusión a la noticia conocida en la tarde de este martes.

El otro político que también se ha manifestado es Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, quien calificó la decisión como una victoria.

“Esto es una buena noticia, porque está evidenciando, primero, que la libertad del presidente Uribe es fundamental dentro de sus garantías procesales; segundo, que evidentemente la jueza ha tomado todas sus decisiones frente al presidente Uribe con rabia, basadas en política, no fueron tomadas en derecho, y es un muy buen indicio que el Tribunal Superior de Bogotá va a revisar la segunda instancia en derecho; es lo único que estamos pidiendo”, agregó.

Agregó que las decisiones de la jueza eran equivocadas, según su opinión.