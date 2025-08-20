Copa Sudamericana

“De terror”: así reacciona prensa argentina al triunfo del Once Caldas sobre Huracán en Sudamericana

El equipo colombiano es el único representante del país en torneos internacionales.

“De terror”: así reacciona prensa argentina al triunfo del Once Caldas sobre Huracán en Sudamericana. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) (Photo by ALEJANDRO PAGNI/AFP via Getty Images)

Once Caldas hizo historia y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. El equipo de Manizales derrotó 1-3 a Huracán en territorio argentino, resultado que lo aseguró de lleno en la próxima instancia del campeonato.

A pesar de llegar al partido de vuelta con ventaja de 1-0, gracias al tanto de Dayro Moreno en el Palogrande, los de Hernán Darío Herrera siguieron de largo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y se impusieron con un doblete de Dayro, estelar figura de la serie, y otro tanto más de Michael Barrios.

En la siguiente fase, el conjunto albo se medirá con Independiente del Valle, doblemente ganador de la Copa Sudamericana y que viene de eliminar en los penales al Muschuc Runa.

Así reacciona prensa argentina al triunfo del Once Caldas sobre Huracán

La prensa argentina calificó de “terrorífica” y “picante” la eliminación de Huracán a manos del Once Caldas en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Los calificativos no fueron solo por el “sorpresivo resultado”, sino también por las polémicas a lo largo del juego, las dos expulsiones en el ‘Globo’ y la tormenta que cayó en Buenos Aires. Fútbol sudamericano en estado puro.

El Clarín’, reconocido periódico argentino, tituló: “Huracán tuvo una noche de terror ante Once Caldas bajo la lluvia, con dos expulsiones y una polémica que lo sacó de la Copa Sudamericana”. En el texto se ahondó en "un partido repleto de polémicas", el cual contó con “lindos goles y un mal arbitraje del brasileño Paulo Zanovelli“.

Por otro lado, medios como TyC Sports y Olé ahondaron en las diferentes peleas que hubo entre jugadores de ambos equios. Es preciso recordar que Juan Bisanz y Matko Miljevic fueron expulsados en Huracán.

Vea acá los titulares:

  • TyC Sports: Escándalo en Huracán vs. Once Caldas: pelea, tres expulsados y marcha atrás
  • Olé: En un partido picante, Huracán perdió 3-1 con Once Caldas y quedó afuera de la Sudamericana
  • El Gráfico: Lo tapó el agua: Huracán terminó con nueve, perdió ante Once Caldas y se despidió de la Sudamericana
  • La Nación: Partido caliente. Huracán perdió contra Once Caldas otra vez y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

