Huracán vs. Once Caldas en VIVO: se definen los octavos de final en la Copa Sudamericana

El estadio <b>Tomás Adolfo Ducó</b><b> de Buenos Aires, la casa de Huracán, será el escenario encargado de recibir a Once Caldas</b> en duelo de vuelta en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo colombiano viajó al sur del continente con ventaja, ya que en casa se quedaron con el triunfo <b>1-0 con anotación de Dayro Moreno</b>. Aunque el equipo dirigido por <b>‘El Arriero’ Hernán Darío</b> Herrera parte con un gol de ventaja en el marcador por él partió de ida que se jugó en Manizales, <b>nada es definitivo en un duro escenario como el argentino</b>, con su gente y ante el buen presente que vive Huracán en la compleción argentina.<b>Esta tarde en la capital argentina se han presentado fuertes lluvias, </b>lo que se debe tener en cuenta para el partido, por las condiciones de la cancha y los posibles encharcamientos en el terreno de juego, que de ser así sin duda se verá reflejado en el desarrollo del juego.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/19/hinchas-cuerpo-tecnico-y-jugadores-del-once-caldas-fueron-atacados-por-la-policia-de-buenos-aires/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/19/hinchas-cuerpo-tecnico-y-jugadores-del-once-caldas-fueron-atacados-por-la-policia-de-buenos-aires/"><b>VIDEO | Hinchas y jugadores de Once Caldas fueron atacados por Policía de Buenos Aires</b></a><b>Once Caldas viajo a territorio argentino </b>el domingo 17 de agosto, con la ilusión de volver a ser parte de los equipos grandes del continente y asegurar el paso a los cuartos de final de <b>la Copa Sudamericana, para esto le basta con mantener su arco en 0. </b> El buen nivel de juego en ataque que se le vio durante el juego de ida ante ‘el globo’, contrasta con su actualidad en la Liga Colombiana, donde es decimonoveno con solo tres unidades.Por su parte, <b>Huracán se quiere hacer fuerte como local y sin duda saldrá a presionar en buscar de lograr remontar la serie</b>, en una temporada donde su prioridad es el torneo internacional. En este momento el equipo de Buenos Aires es tercero del grupo A, con nueve unidades en sus tres últimos juegos en territorio nacional, le ha ganado a Lanus, Tigre y Argentinos Jr.Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/08/19/america-de-cali-buscara-hoy-en-sudamericana-una-actuacion-epica/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/19/america-de-cali-buscara-hoy-en-sudamericana-una-actuacion-epica/"><b> </b><b>América de Cali buscará hoy en Sudamericana una actuación épica</b></a> El ganador de esta llave se verá la cara en los cuartos de final, con <b>Mushuc Runa o Independiente del Valle quien va ganando 1-0 en el global,</b> ambos equipos ecuatorianos.