Definido rival de Once Caldas para los cuartos de final de la Copa Sudamericana: ¿termina de local? // Caracol Radio

Solo un equipo colombiano disputará los cuartos de final de alguna competición CONMEBOL y será el Once Caldas de Manizales, equipo que ya fue campeón de la Copa Libertadores en el año 2004 y que ahora busca ser el primer equipo colombiano en consagrarse de los dos torneos más importantes a nivel continental - Libertadores y Sudamericana -.

El cuadro colombiano derrotó con autoridad a Huracán de Argentina, 1-0 en Manizales y 1-3 en Argentina, Dayro Moreno fue el gran protagonista luego de marcar tres tantos en la serie.

Moreno logró así llegar a 370 goles en toda su carrera, lo que lo consolidó como el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano, sacándole 14 tantos a Radamel Falcao García, que se encuentra sin equipo en la actualidad.

¿Cuál será el rival del Once Caldas en cuartos de final de Copa Sudamericana?

El equipo de Manizales se enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador, equipo bicampeón del certamen y que superó a su compatriota Mushuc Runa en una apasionante tanda de penales luego del empate en el global agónicamente al minuto 90+9.

Independiente del Valle se consagró campeón del torneo en el año 2019 y 2022, luego de vencer a Colón de Argentina y São Paulo de Brasil, respectivamente, además, logró campeonar en la Recopa Sudamericana en el año 2023 tras derrotar a Flamengo.

¿Cuándo se disputará la llave y qué equipo cerrará de local?

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugarán entre el 16 y 23 de septiembre, y la localia se define con base en el rendimiento en la fase de grupos, Mushuc Runa era el equipo que lideraba la tabla, por lo que siempre culminaría en condición de local en caso de avanzar, sin embargo, Independiente del Valle, que viene transferido de la Copa Libertadores, cuenta con desventaja y finalizará en condición de visitante cada llave que dispute.

De esta manera, Once Caldas disputará el partido de vuelta en el estadio Palogrande de Manizales, y en caso de clasificar a una hipotética semifinal, su rival saldría de los vencedores entre las llaves de Cienciano vs. Bolívar y Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro.