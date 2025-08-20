Once Caldas y su millonario premio por clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
El conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera es uno de los equipos que más dinero ha sumado en el torneo.
Once Caldas por primera vez logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, debido a que en su primera participación, por allá en el 2019, llegó hasta octavos.
Los albos vivieron una noche inolvidable en el estadio Tomás Adolfo Ducó al clasificar a la siguiente fase de la copa internacional, luego de vencer 3-1 a Huracán de Argentina en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Con lo anterior, el cuadro dirigido por Hernán Darío Herrero fue el único equipo colombiano que avanzó a la siguiente instancia de un torneo internacional, luego de que el América de Cali y Atlético Nacional perdieran sus respectivos partidos.
¿Cuál es el premio económico que recibió Once Caldas por clasificar a cuartos de final?
Once Caldas es uno de los equipos con más dinero acumulado hasta el momento en la Copa Sudamericana.
Luego de que el equipo de Manizales clasificara a los cuartos de final, la Conmebol le otorgó un premio económico de $700.000 dólares, esto como incentivo para aquellos equipos que avanzaran de ronda. Dicha cifra es cercana a los 2.800 millones de dólares.
¿Cuánto acumula Once Caldas con este premio?
Debido a que Once Caldas viene desde las rondas de clasificación, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera en cifras totales ha sumado alrededor de $2.785.000 dólares en la Copa Sudamericana, que en pesos colombianos equivale a unos 11 mil millones de pesos, aproximadamente.
Comenzaron con $225.000 dólares en fase previa, 300.000 dólares por fase de grupos y 460.000 más por sus cuatro victorias, 500.000 por alcanzar los playoffs y 600.000 de los octavos de final, además de los 700.000 de los cuartos.
Si el equipo colombiano logra llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana, ganará otros $800.000 dólares.