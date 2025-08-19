¡Imparable! Dayro Moreno anotó doblete en la Sudamericana: Así quedó tabla de goleadores históricos
El delantero de Once Caldas sigue marcando goles y mientras se acerca a la impresionante cifra de 400 goles, se aleja cada vez más de Falcao.
En desarrollo...
Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia
|Posición
|Jugador
|Goles
|Estado
|1
|Dayro Moreno
|370
|Vigente
|2
|Radamel Falcao
|356
|Vigente
|3
|Víctor Hugo Aristizábal
|346
|Retirado
|4
|Carlos Bacca
|345
|Vigente
|5
|Juan Pablo Ángel
|291
|Retirado
|6
|Anthony De Ávila
|268
|Retirado
|7
|Iván René Valenciano
|267
|Retirado