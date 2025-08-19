Copa Sudamericana

¡Imparable! Dayro Moreno anotó doblete en la Sudamericana: Así quedó tabla de goleadores históricos

El delantero de Once Caldas sigue marcando goles y mientras se acerca a la impresionante cifra de 400 goles, se aleja cada vez más de Falcao.

¡Imparable! Dayro Moreno anotó doblete en la Sudamericana: Así quedó tabla de goleadores históricos // Caracol Radio

¡Imparable! Dayro Moreno anotó doblete en la Sudamericana: Así quedó tabla de goleadores históricos // Caracol Radio

Ricardo Parra

En desarrollo...

Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia

PosiciónJugadorGolesEstado
1Dayro Moreno370Vigente
2Radamel Falcao356Vigente
3Víctor Hugo Aristizábal346Retirado
4Carlos Bacca345Vigente
5Juan Pablo Ángel291Retirado
6Anthony De Ávila268Retirado
7Iván René Valenciano267Retirado

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad