Masacre en Mesitas del Colegio: alcalde señala que ataque armado fue un ajuste de cuentas

Masacre en Mesitas del Colegio: alcalde señala que fue un ajuste de cuentas

Atentando en Cundinamarca fue causa de un ajuste de cuentas: alcalde de El Colegio

El pasado martes, 19 de agosto, el Departamento de Policía de Cundinamarca reporto un ataque armado en una finca turística de Mesitas del Colegio. El tema causó conmoción en el sector, el cual es bastante popular debido a que es una zona turística, en el momento se logró identificar tras víctimas fatales y otras heridas.

Frente a esto, el alcalde de El Colegio, Cundinamarca, Diego López, habló este miércoles, 20 de agosto, en el programa 6AM sobre los detalles de la información que tienen sobre los perpetradores del triple homicidio que sucedió a tan solo dos horas del casco urbano principal, exactamente en la vereda San Ramón.

Le puede interesar: Detalles de la masacre en Betulia: dos víctimas ya están identificadas

López, inicio resaltando, que han estado trabajando junto al gobernador y el comandante de la policía desde el momento en que sucedieron los hechos, realizando todos los procesos de investigación para establecer los móviles del atentado.

¿Quiénes son los responsables de la masacre en Mesitas del Colegio?

Antes las posibles hipótesis de la razón por la que sucedió la masacre, el alcalde señaló que, ya puede decir que la situación no fue derivada por grupos insurgentes, no tienen conexión con disidencias o grupos con connotaciones de conflicto armado.

Añadió que las investigaciones arrojaron que la masacre es un tema aislado, derivado de lo que se denominan vendettas o ajustes de cuentas entre bandas que operan en Bogotá.

Le puede interesar: Ataque por celos en Cesar dejó dos heridos graves con quemaduras: están hospitalizados en Santander

Noticia en desarrollo.