Falleció hombre tras recibir ataque a bala en el barrio Paseo de Bolívar: hay dos capturados

Señaló un reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Paseo de Bolívar, Calle 48, se presentó la captura de dos sujetos naturales de Cartagena, quienes, al parecer, habrían participado en el homicidio de Víctor Manuel Baldiris de Alba de 42 años, lesionado por arma de fuego.

De acuerdo a testigos, el hoy occiso nativo de esta capital, estaba en el interior de un taller cuando llegó un sicario, quien descendió de una motocicleta, desenfundó una pistola y le propinó varios proyectiles llevándolo al deceso segundos después. La víctima no registra antecedentes judiciales.

Durante el procedimiento, fue incautada un arma de fuego y la motocicleta que habría sido utilizada en este hecho.

La inspección técnica a cadáver estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.