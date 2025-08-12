Las autoridades de Antioquia atribuyen a las disidencias la incineración del camión en Anorí  

Anorí- Antioquia

Aunque apenas inició la investigación sobre la incineración del camión que transportaba productos de la reconocida tienda de supermercados D1 en la población de Anorí, en el Nordeste de Antioquia. Ya se conocen algunos detalles de este ataque terrorista cometido por uno de los grupos ilegales que delinque en ese territorio.

Según el secretario de Seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez, le fue informado por parte de la policía que este hecho es atribuido a las disidencias. Recordemos que en esa zona delinque el frente 36, comandado por el alias Primo Gay.

“Ese furgón marca Mercedes Benz, perteneciente a la empresa de transportes Vigía S.A.S, transportaba mercancía para las tiendas D1. El conductor manifiesta que fue abordado por cuatro sujetos que lo hicieron descender del vehículo, le hurtaron la mercancía y posteriormente procedieron a incinerar dicho vehículo”.

Se ha conocido que los camiones que transportan este tipo de mercancía no pueden portar logos de la empresa por seguridad, por lo que se investiga cómo los ilegales identificaron el carro con la mercancía que fue hurtada y valorada en 35 millones de pesos.

Es de recordar que este ataque ocurrió a unos 12 km del área urbana en la vereda Villa Fátima.