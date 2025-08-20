Ataque armado en finca turística de El Colegio deja tres muertos y tres heridos en Cundinamarca

Colombia

El Departamento de Policía de Cundinamarca informó que el hecho ocurrió en la tarde del martes dentro de una finca utilizada con fines turísticos. En el lugar, varias personas fueron atacadas con armas de fuego, lo que dejó un saldo de víctimas mortales y heridos que fueron trasladados a un centro asistencial.

“Entre las personas fallecidas se encuentran dos mujeres y un hombre, como consecuencia de múltiples impactos de armas de fuego. Las tres personas heridas están recibiendo atención médica”, indicó el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

Investigación en marcha

Las autoridades activaron un plan especial para dar con los responsables del ataque. Según la Policía, se dispuso de:

Unidades de Policía Judicial

Personal de inteligencia

Grupo Gaula

Fuerzas de operaciones especiales en coordinación con el Ejército

El coronel Herrera aseguró que todos los esfuerzos están concentrados en “esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables”.

Llamado a la comunidad

La institución pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda aportar a la investigación.

“Invitamos a la comunidad a reportar de manera inmediata a través de la línea 123 o en las instalaciones policiales más cercanas cualquier dato que permita avanzar en el caso”, puntualizó el oficial.