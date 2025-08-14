Ataque sicarial en la zona céntrica de Cúcuta deja una persona muerta

Cúcuta.

Un nuevo hecho violento sacudió a la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta, específicamente en el barrio Carora, en donde fue asesinado Jhon Jairo Vergel Rojas, también conocido como ‘Gavilán’.

Se pudo conocer que el hombre se encontraba transitando por la calle 1 entre avenidas 12 y 13 de ese sector cuando fue abordado por hombres armados que le dispararon en repetidas oportunidades causándole la muerte.

Según las autoridades, en la vivienda de ‘Gavilán’ se habría realizado una diligencia de allanamiento el día anterior por temas relacionados con el microtráfico.

La hipótesis que más ha cobrado fuerza para los investigadores tiene que ver con la disputa entre estructuras criminales en la ciudad.