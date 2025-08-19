Leonel Álvarez, contundente en rueda de prensa tras derrota ante Junior: “La figura fue el árbitro”

Junior de Barranquilla le dio una alegría a sus aficionados en el Día del Hincha del Junior, luego de imponerse 2-1 ante Atlético Bucaramanga en la fecha 7 de la Liga colombiana, luego de remontar. Sin embargo, el compromiso, además de contar con disturbios en las afueras del Metropolitano, terminó en polémica por las decisiones arbitrales, ya que al equipo visitante le pitaron tres penales en contra.

El volante venezolano Leonardo Flores fue el gran protagonista, pues fue el infractor en los dos penales cometidos al 83 y al 90+7′, en los que se llevó la amarilla respectivamente y la expulsión posterior. Steven Rodríguez fue el que se encargó de patear los dos cobros que terminaron con la victoria para Junior.

Junior 2-1 Bucaramanga por Liga Colombiana 2025: resumen, polémicas y goles

Pero desde el equipo santandereano hubo rechazo a las decisiones tomadas por el árbitro José Ortiz, las cuales generaron controversia. Desde el club bumangués asegura que, en el penalti con el que logran la remontada, no hubo VAR por un problema técnico, pero esto no se le comunicó a los capitanes, situación que el técnico Leonel Álvarez calificó de “simpático”.

Leonel Álvarez cargó contra el árbitro José Ortiz

“Yo asumo toda la responsabilidad. Fue uno de los mejores partidos en condición de visitante que hemos jugado en este semestre. Nos vamos con las manos vacías haciendo un gran trabajo. No es normal que en un partido haya tres penales por el mismo jugador. Son más las cosas buenas que ha hecho Flores. Hoy no estuvo fino en el momento de estos penales. Ahora levantar estos muchachos, porque no es fácil después de haber hecho un gran trabajo”, inició diciendo en rueda de prensa.

Del mismo modo, cuestionó el hecho de que el árbitro no comunicara la ausencia de VAR y le pareció curioso que Ortiz, fue el mismo árbitro que dirigió el juego ante Unión Magdalena por la fecha 15 del Torneo Apertura, en el que también pitaron un penal en contra al 90+10′ y que terminó 1-1.

“Revisando los penales, el primer penal bien. El segundo muy simpático que se va el VAR justo en el penal y después, una gresca que terminó fuera del estadio. Una clase de partido de estos y más el partido como estábamos, no se puede jugar sin VAR. Es no más por encimar muy simpático que este mismo árbitro nos pitó en Santa Marta. No es echarle la culpa a nadie, yo lo asumo”.

Sin embargo, la frase más contundente la dejó cuando le preguntaron por la influencia del público, pues terminó diciendo que en la rueda de prensa tendría que estar la figura: el árbitro.

“Ni para mí ni para los muchachos, porque están acostumbrados a jugar en escenarios más llenos y con más bulla, Venimos de jugar Libertadores y Sudamericana con 60-70 mil personas. Ellos no juegan, ayudan muchísimo”, comentó. Luego, añadió: “La figura tendría que estar acá que es el árbitro”.

Aldair Quintana, molesto con el arbitraje

En la cancha, tras la sanción del penal que le dio el triunfo al Junior, el arquero fue el que más molesto se vio mediante la transmisión. En rueda de prensa, no ocultó su malestar y se refirió a la actuación arbitral.

“No me gusta hablar de los árbitros porque todos somos humanos y nos vamos a equivocar, pero tengo entendido que en la segunda jugada se había ido el VAR y en ningún momento nos lo comunicó. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Cuando se para el juego tenemos la pelota nosotros y no sé por qué dice que tenemos que darsela a Junior si la teníamos nosotros. Esas pequeñas cosas que se reflejan en el marcador. Fue el mismo árbitro que nos pitó en Santa Marta y que termino en polémica, tengo entendido que es de Cúcuta, pero bueno, a recomponer el camino y pensar en la próxima fecha contra Águilas”, comentó el arquero.