VIDEO: Un niño de 4 años se salvó de milagro tras el desplome de un muro en Bucaramanga

Bucaramanga

Momentos de pánico vivió una familia en el barrio San Francisco de Bucaramanga, luego de que un niño de apenas cuatro años lograra escapar segundos antes de que un techo de tapia se viniera abajo.

El hecho ocurrió en la carrera 24 con calle 21 cuando el menor salía de un restaurante acompañado de su abuela. La mamá del niño iba a pasar a recogerlo, cuando la vio fue que salió a saludarla.

Justo después de que el pequeño se alejara del lugar la pared de una vivienda vecina colapsó, dejando la entrada del restaurante llena de escombros.

El estruendo fue tan fuerte que varios vecinos pensaron que se trataba de un accidente de tránsito.

En cámaras de seguridad quedó registrada la dramática escena, que pudo haber terminado en tragedia.

Según las autoridades de Gestión del Riesgo en Bucaramanga la estructura presentaba un evidente deterioro, y adicional a eso por la lluvias aumentó el desgaste de muro generando el desplome.

“La emergencia se produjo por el deterioro de una construcción en tapia pisada y que probablemente las lluvias recientes aceleraron el colapso. Se presentó el desplome de parte del techo de una vivienda. Se trata de una construcción en mal estado, y aunque estaba deshabitada, la zona es altamente peatonal, lo que incrementa el peligro”, explicó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo en Bucaramanga.

Informó que actualmente adelantan un inventario en 30 viviendas y edificaciones en peligro de colapso en la ciudad, con el fin de hacer recomendaciones a los dueños y prevenir tragedias.