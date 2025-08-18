Tragedia familiar: joven de 21 años asesinó a su padrastro con arma blanca en Floridablanca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un caso de violencia intrafamiliar se presentó en el municipio de Floridablanca, donde un hombre identificado como Víctor Gabriel Ramos Garzón de 36 años, fue asesinado con arma blanca, su hijastro fue su verdugo.

Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana, los hechos se presentaron en la carrera 15A #202A-06 del barrio González Chaparro, cuando una discusión entre la compañera sentimental de Víctor Ramos, Maly Beidy Riveros Márquez, su hijo Emerson René Riveros Márquez y la víctima, escaló hasta un enfrentamiento con armas cortopunzantes. Lo que motivó la discusión es materia de investigación.

La confrontación se trasladó a la vía pública, donde Víctor Gabriel Ramos, de ocupación obrero de construcción, recibió una herida en la espalda que le causó la muerte.

Al parecer minutos antes de los hechos habían estado consumiendo bebidas embargantes.

La Policía logró la captura en flagrancia del agresor

Emerson René Riveros Márquez, un joven de 21 años de nacionalidad venezolana, fue el señalado de propinar la herida mortal con arma blanca a su padrastro, Víctor Gabriel Ramos.

La intervención de las patrullas de la Policía permitió la detención inmediata del agresor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio.

El Mayor Giovanny Prieto, comandante de la Estación de Policía de Floridablanca, hizo un llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia.

“Pedimos a la ciudadanía el control al momento de consumir bebidas embriagantes, no podemos seguir incrementando los hechos de intolerancia en medio del consumos de bebidas”, expresó.

