La orden es no colaborar: Asesor de la Alcaldía de Bucaramanga se despachó por préstamo del estadio
Está en vilo el lugar para realizar el Mega Concierto de la Feria Bonita tras la negativa en el préstamo del estadio Américo Montanini.
Bucaramanga
La alcaldía de Bucaramanga tiene previsto realizar en el marco de la feria bonita dos conciertos, el primero el viernes 5 de septiembre en el estadio Américo Montanini, considerado este el concierto de la familia y el otro, al día siguiente, allí mismo, llamado el Súper Concierto, sin embargo, a la fecha, está en vilo el lugar en donde se pueda realizar ante la negativa de la gobernación de Santander de prestar el escenario deportivo para el desarrollo de estos eventos.
A pesar de que inicialmente el asesor de alcaldía de Bucaramanga, Manuel Parada, a través de su cuenta de X había anunciado que se había llegado a un acuerdo con el club Atlético Bucaramanga para que se jugara el compromiso programado para ese día en el estadio de Floridablanca y así se pudiera realizar sin inconvenientes el concierto en el Américo Montanini.
Sin embargo, este lunes a través de un comunicado la gobernación de Santander dio a conocer que "respeta y respalda íntegramente la posición del INDERSANTANDER, reiterando que el estadio debe preservarse como escenario destinado, de manera principal, a la práctica y competencia del fútbol, y que otros usos tendrán siempre un carácter secundario y excepcional“.
Además, en el comunicado aseguran que le disponen a la Alcaldía de Bucaramanga de la plaza de toros para que se realicen los conciertos programados para la feria bonita y que allí se cuenta con capacidad para más de 22 mil espectadores.
Este hecho ha generado reacciones al interior de la administración municipal por lo que Parada, a través de su cuenta de X, aseguró que “la cuestión no son los permisos, es la voluntad política, y voluntad política no hay porque la orden es no colaborar con la alcaldía de Bucaramanga”.
Por ahora, desde la alcaldía no ha informado qué va a pasar con la programación de los dos conciertos que se tenían previstos en el estadio Américo Montanini.