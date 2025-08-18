La orden es no colaborar: Asesor de la Alcaldía de Bucaramanga se despachó por préstamo del estadio. Foto: Suministrada.

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga tiene previsto realizar en el marco de la feria bonita dos conciertos, el primero el viernes 5 de septiembre en el estadio Américo Montanini, considerado este el concierto de la familia y el otro, al día siguiente, allí mismo, llamado el Súper Concierto, sin embargo, a la fecha, está en vilo el lugar en donde se pueda realizar ante la negativa de la gobernación de Santander de prestar el escenario deportivo para el desarrollo de estos eventos.

A pesar de que inicialmente el asesor de alcaldía de Bucaramanga, Manuel Parada, a través de su cuenta de X había anunciado que se había llegado a un acuerdo con el club Atlético Bucaramanga para que se jugara el compromiso programado para ese día en el estadio de Floridablanca y así se pudiera realizar sin inconvenientes el concierto en el Américo Montanini.

Sin embargo, este lunes a través de un comunicado la gobernación de Santander dio a conocer que "respeta y respalda íntegramente la posición del INDERSANTANDER, reiterando que el estadio debe preservarse como escenario destinado, de manera principal, a la práctica y competencia del fútbol, y que otros usos tendrán siempre un carácter secundario y excepcional“.

Además, en el comunicado aseguran que le disponen a la Alcaldía de Bucaramanga de la plaza de toros para que se realicen los conciertos programados para la feria bonita y que allí se cuenta con capacidad para más de 22 mil espectadores.

Este hecho ha generado reacciones al interior de la administración municipal por lo que Parada, a través de su cuenta de X, aseguró que “la cuestión no son los permisos, es la voluntad política, y voluntad política no hay porque la orden es no colaborar con la alcaldía de Bucaramanga”.

Por ahora, desde la alcaldía no ha informado qué va a pasar con la programación de los dos conciertos que se tenían previstos en el estadio Américo Montanini.