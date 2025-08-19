Un adolescente de 13 años fue asesinado en una pelea entre menores de edad en Bucaramanga

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia juvenil enluta a Bucaramanga luego que en la cancha de microfútbol del barrio Brisas de Provenza un menor de 13 años perdió la vida, tras resultar herido con arma cortopunzante en medio de una presunta riña por intolerancia social.

El adolescente que murió fue apuñalado en el tórax afectándole los pulmones. Alcanzó a ser trasladado al Hospital Universitario de Santander (HUS), ingresó a cirugía pero falleció por la gravedad de la herida.

En el mismo hecho resultó herido otro menor de 16 años, quien al intentar huir de la pelea accidentalmente se cortó en la boca con un alambre de púas en una zona boscosa del barrio.

El joven llegó por sus propios medios al Hospital San Juan de Dios en Floridablanca.

¿Pelea entre pandillas?

Según las autoridades la riña comenzó cuando varios jóvenes estaban consumiendo sustancias alucinógenas en la cancha, momento en el llegaron cuatro personas armadas en un vehículo; al parecer también menores de edad.

Testigos indicaron que el hecho podría estar relacionado con enfrentamientos entre pandillas de jóvenes de los barrios Dangond y Cristal Alto.

De manera preliminar se conoció que uno de los presuntos agresores sería un joven residente de sector de Cristal Alto, señalado por agredir al menor de 13 años.

Los atacantes huyeron con rumbo desconocido. Las autoridades investigan el suceso para esclarecer las causas de la riña, y dar con la ubicación de los jóvenes que protagonizaron este nuevo episodio de violencia entre pandillas juveniles en la capital santandereana.