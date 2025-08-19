Heridos, desmanes y 40 capturados tras violentos disturbios en el Metropolitano

Durante el partido disputado este lunes festivo entre Junior y Bucaramanga en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, se registraron disturbios entre aficionados de ambos equipos, a pesar de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades del Distrito.

Según el informe entregado por la Secretaría de Gobierno, al menos 10 personas resultaron lesionadas durante los enfrentamientos, y otras 40 fueron trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por su participación en las riñas. La Cruz Roja atendió a los heridos dentro y fuera del escenario deportivo; dos de ellos fueron remitidos a clínicas por la gravedad de sus lesiones.

Medidas preventivas fueron evadidas

Previo al encuentro, la Comisión Local de Fútbol había determinado prohibir el ingreso de barristas visitantes con el objetivo de prevenir altercados. La medida fue ampliamente divulgada y se implementaron controles en las entradas de la ciudad y en los peajes, para evitar el paso de buses con aficionados organizados del equipo visitante.

“Previo al encuentro, la Comisión Local de Fútbol tomó la determinación de no permitir el ingreso de barristas visitantes y por eso se hicieron controles en las entradas y salidas de la ciudad y en los peajes para evitar que ingresaran buses de estas organizaciones barristas”, explicó el secretario de Gobierno, Nelson Patrón.

“Igualmente, se les hizo llegar la comunicación oficial de esta decisión para que tuvieran conocimiento de la medida”, añadió.

No obstante, varios seguidores del Bucaramanga lograron evadir los controles y se infiltraron en las graderías del estadio. La situación se descontroló tras el gol del equipo visitante, momento en el cual algunos barristas celebraron exhibiendo camisetas y banderas, lo que provocó una reacción violenta de parte de las barras locales.

“Sin embargo, se lograron filtrar y agrupar varios barristas visitantes durante el partido. Y una vez el equipo visitante marcó un gol, estos procedieron a celebrar mostrando banderas y camisetas, provocando la reacción de las barras locales, generando enfrentamientos al interior del estadio”, detalló Patrón.

Intervención policial y heridos

La rápida intervención de la Policía Metropolitana de Barranquilla y del personal de la Alcaldía logró contener los disturbios y evacuar de forma segura a los hinchas visitantes. Sin embargo, durante la atención a la emergencia, tres uniformados resultaron lesionados por objetos contundentes lanzados desde las tribunas.

Entre los heridos se encuentran el subintendente Miguel Oyola Lizcano, quien sufrió dos heridas en la cabeza; y las auxiliares Valentina Epalza García y Anny Paola Jaraba, quienes presentaron contusiones.

“Es importante resaltar que, gracias a la intervención de la Policía Metropolitana de Barranquilla y el personal de la alcaldía, la situación se logró controlar y fue posible evacuar a los barristas visitantes de manera segura del estadio”, destacó el secretario.

Jugadores involucrados en altercado

Además de los incidentes entre aficionados, la Secretaría de Gobierno informó que la Policía está evaluando la posibilidad de imponer comparendos a dos jugadores del Bucaramanga, quienes presuntamente estuvieron involucrados en altercados en la zona mixta del estadio, una vez finalizado el compromiso.