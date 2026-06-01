Así les fue a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en el Atlántico en la primera vuelta

Elecciones Colombia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Andres Rot/Getty Images) / (Andres Lozano/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

El departamento del Atlántico dejó definido su panorama electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, con los dos candidatos finalistas concentrando la gran mayoría de los votos depositados durante la jornada.

Según el consolidado departamental, con el total de las mesas informadas, Iván Cepeda obtuvo 549,193 votos, correspondientes al 52.12% , mientras que Abelardo de Espriella alcanzó 432,784 sufragios, equivalentes al 41,07 %.

Entre ambos candidatos sumaron 981.977 votos, lo que representa más del 93% del total obtenido por las campañas presidenciales en el Atlántico, dejando una diferencia de 116.538 votos entre quienes disputarán la Presidencia en segunda vuelta.

La jornada electoral en el departamento registró una participación del 49,74 %, con 1.059.236 ciudadanos votando de un potencial electoral de 2.129.515 personas habilitadas. Además, el voto en blanco alcanzó 12.328 sufragios, mientras que se contabilizaron 4.732 votos nulos y 1.725 no marcados.

Con estos resultados, el Atlántico llega a la recta definitiva de las elecciones presidenciales con un mapa electoral ya definido entre los dos aspirantes que volverán a medirse en las urnas el próximo domingo 21 de junio.