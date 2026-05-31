Balance de la jornada electoral: vigilancia aérea y despliegue de uniformados en Barranquilla. Foto: Caracol Radio.

Las elecciones presidenciales avanzan en Barranquilla con una jornada que, hasta el momento, se desarrolla sin novedades de alto impacto y con flujo permanente de ciudadanos en los diferentes puntos habilitados para votar.

Desde las primeras horas del día se ha observado participación de electores que acudieron para ejercer su derecho al voto, pese a los más de 30 grados de temperatura.

Vigilancia desde el aire con el helicóptero Halcón

Como parte del dispositivo de seguridad dispuesto para este domingo, la Policía mantiene apoyo aéreo mediante el helicóptero Halcón, una herramienta utilizada para hacer seguimiento desde distintos sectores de la ciudad y reforzar la capacidad de observación durante el desarrollo de la jornada electoral.

Además del componente aéreo, uniformados permanecen desplegados en Barranquilla y municipios cercanos realizando labores de acompañamiento, vigilancia y atención de cualquier situación que pueda presentarse. Paralelamente, equipos de monitoreo y coordinación institucional hacen seguimiento en tiempo real para mantener el orden durante el proceso.

Puestos de votación

En Barranquilla fue dispuesto un operativo de seguridad integrado por 2.100 miembros de la Policía Metropolitana para acompañar el desarrollo de las elecciones durante toda la jornada. La presencia institucional se distribuye en los diferentes puntos habilitados para garantizar el orden y brindar respaldo al proceso democrático.

De los 164 lugares autorizados para votar en la ciudad, 163 tienen presencia de los uniformados, mientras que uno de los puestos cuenta con acompañamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para el desarrollo de las votaciones.

Acompañamiento de autoridades y garantías electorales

Durante el día también se mantiene presencia de organismos de control y autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de las normas electorales y brindar garantías tanto a votantes como a los actores del proceso democrático.

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