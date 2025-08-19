Disturbios en el estadio Metropolitano deja varias personas lesionadas: entre ellas hay policías

Durante la noche de este lunes 18 de agosto se reportaron riñas entre barristas del Junior de Barranquilla y el Bucaramanga que dejaron a personas lesionadas, entre ellas policías.

Los disturbios ocurrieron dentro y a las afueras del estadio Metropolitano, de la capital del Atlántico, donde policías tuvieron que atender la situación.

Identidad de las personas heridas

En medio de la atención, tres uniformados resultaron con lesiones debido a que hinchas de los equipos lanzaron objetos contundentes.

Entre los heridos está el subintendente Miguel Oyola Lizcano, quien presentó dos heridas en la cabeza.

También otro lesionado fueron los auxiliares Valentina Epalza García, quien presentó golpes, y Anny Paola Jaraba.

Los heridos fueron trasladado a la Clínica Regional del Caribe, donde están siendo atendidos.