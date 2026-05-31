Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 may 2026 Actualizado 13:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Elecciones 2026 🔴 EN VIVO Barranquilla: Así avanzan las votaciones hoy 31 de mayo de 2026

Así se vive la jornada electoral minuto a minuto en la capital del Atlántico este 31 de mayo, día de elecciones presidenciales en Colombia.

Elecciones 2026 🔴 EN VIVO Barranquilla: Así avanzan las votaciones hoy 31 de mayo de 2026. Getty Images

Elecciones 2026 🔴 EN VIVO Barranquilla: Así avanzan las votaciones hoy 31 de mayo de 2026. Getty Images

Elecciones 2026 🔴 EN VIVO Barranquilla: Así avanzan las votaciones hoy 31 de mayo de 2026. Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Este 31 de mayo se vive una nueva jornada de elecciones a la presidencia en Colombia. En esta ocasión, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar, incluyendo los residentes en el exterior.

Barranquilla se convirtió en uno de los puntos claves para la contienda política entre los candidatos con mayor favorabilidad en las encuestas. En la última semana, la capital del Atlántico vivió masivos cierres de campaña que permiten entrever el rol que tendrá el Caribe en las votaciones.

Conozca a continuación todos los hechos de la jornada de este 31 de mayo en Barranquilla:

Siga el minuto a minuto de la jornada de elecciones en Barranquilla de este 31 de mayo:

Hay nuevos mensajes
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir