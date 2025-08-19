En 2 meses, se han reportado 35 ataques contra negocios en Barranquilla: hay 18 personas capturadas

Cada dos días se reporta un atentado contra locales comerciales de Barranquilla y su área metropolitana. En dos meses, según la Policía, se han registrado más de 30 ataques contra las fachadas de estos negocios.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Caracol Radio habló con el general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Metropolitana, sobre los recientes atentados contra las tiendas.

Urrego dijo que, desde el 16 de junio hasta el 16 de agosto, han reportado 35 ataques contra estos establecimientos. De esa cifra, gracias a los operativos, han podido esclarecer el 62% de los casos gracias a las capturas.

“Hemos tenido esta modalidad delictiva que, con el objetivo de generar mayor presión hacia los comerciantes, de disparar contra los locales e incinerarlo en algunos casos. De los 35 casos, hemos realizado lograr la captura de 18 personas”, dijo el general.

Balance de resultados

El comandante de la Policía Metropolitana también entregó cifras de resultados positivos contra este flagelo. Aseguró que este año van 785 denuncias por extorsión, con un incremento del 1%.

Igualmente han ejecutado 12 operaciones contra las estructuras ilegales, dejando como resultado 261 capturas, entre las cuales se destacan la detención de 13 cabecillas, 21 coordinadores, 16 sicarios y 211 integrantes de estas bandas.

Con estos resultados, ha dicho Urrego que se han dejado de pagar hasta 5.000 millones de pesos.

“Nosotros buscamos que la gente denuncie para que los registros disminuyan. Algunos de los comerciantes que tienen el valor de hacerlo y con eso hemos logrado realizar las capturas”, argumentó.

El comandante insistió en que la mayoría de las extorsiones contra comerciantes se vienen realizando desde las cárceles del país.

Denuncia de extorsión en el suroccidente

Se agudiza esta problemática de extorsión en el suroccidente de Barranquilla, donde la banda de ‘Los Costeños’ tiene azotado el barrio El Pueblo, específicamente el sector comercio de la calle 117, donde incluso hay una tienda funcionando con un policía a las afueras por las amenazas extorsivas.

Este medio pudo establecer que al tendero le habrían exigido la suma de hasta 60 millones de pesos. Además, que ya atentaron contra su fachada y que la banda habría “declarado objetivo militar” a un hijo de la víctima.

Una habitante del sector explicó la complicada situación de inseguridad que están viviendo.

“Estamos tristes con esta situación en las tiendas y en los negocios, hasta el que vende sopa, bollos, a todos los quieren estar extorsionando. De verdad no sé qué pasa con esta inseguridad en Barranquilla”, dijo la moradora.

¿Qué dice Undeco?

Desde La Unión Nacional de Comerciantes consideran pertinente una reunión con el Ministerio de Defensa para buscar medidas urgentes para contrarrestar la extorsión.

Fue el mismo presidente de Undeco, Orlando Jiménez, quien aseguró que, desde hace seis años, las extorsiones han causado cierre de negocios, tenderos asesinados, otros heridos, e incluso afectaciones mentales de las víctimas.

Dijo que ya es necesario que el Gobierno nacional intervenga a raíz del aumento de casos de disparos contra las fachadas para presionar los pagos.