¿Leonel Álvarez menospreció al público del Junior?: “Ellos no juegan”

En el Día del Hincha del Junior, el equipo barranquillero se quedó con el triunfo 2-1 ante Atlético Bucaramanga, en un juego cargado de polémica por decisiones del árbitro José Ortiz que, según miembros del equipo santandereano, influyeron en el resultado. Además, en las afueras del Metropolitano, en vez de ser una fiesta sana, hubo desmanes entre aficionados.

¿Hubo desprecio de Leonel a la hinchada de Bucaramanga?

En rueda de prensa, en la que el técnico antioqueño estuvo picante, le preguntaron por si se sintió presión en el equipo Leopardo por parte de la afición local. No obstante, Álvarez fue categórico y aseguró que no, pues se han enfrentado a escenarios con mucha más gente en Libertadores y Sudamericana.

“Ni para mí ni para los muchachos, porque están acostumbrados a jugar en escenarios más llenos y con más bulla. Venimos de jugar Libertadores y Sudamericana con 60-70 mil personas. Ellos no juegan, ayudan muchísimo”, fueron sus declaraciones al respecto.

Esta declaración, que no cayó bien en aficionados, se suma a la crítica que le hizo al arbitraje por las decisiones adversas para Bucaramanga.

Leonel Álvarez, contundente en rueda de prensa tras derrota ante Junior: “La figura fue el árbitro”

“Revisando los penales, el primer penal bien. El segundo muy simpático que se va el VAR justo en el penal y después, una gresca que terminó fuera del estadio. Una clase de partido de estos y más el partido como estábamos, no se puede jugar sin VAR. Es no más por encimar muy simpático que este mismo árbitro nos pitó en Santa Marta. No es echarle la culpa a nadie, yo lo asumo”, manifestó.

Desmanes dentro y fuera del Metropolitano

Hubo disturbios entre hinchas del Junior y los de Bucaramanga, quienes ingresaron camuflados al escenario deportivo. Sin embargo, una vez marcó el gol su equipo, se quitaron algunas prendas para lucir las del Bucaramanga y comenzaron a alentar.

En la tribuna occidental alta fue donde se produjo la gresca al interior del Metropolitano entre aficionados de ambos bandos, la cual dejó por lo menos 10 personas lesionadas y otras 40 fueron llevadas hasta la UCJ.

“El partido se estaba desarrollando normal, era un ambiente familiar porque, además, tenía el tema del ingreso de menores con la boleta con su acompañante, y una vez el equipo visitante hace gol estas personas sacan banderas, sacan camisetas y eso produjo la reacción de los barristas locales”, fueron las palabras de Nelson Patrón, secretario Distrital de Gobierno.

Además, hubo controles que no fueron los ideales, por lo que todo parece indicar que terminó ingresando más gente de la que se presupuestaba.