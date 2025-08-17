Barranquilla se suma a las ceremonias religiosas en memoria de Miguel Uribe Turbay

Este fin de semana se cumplieron ceremonias religiosas en memoria del exsenador Miguel Uribe Turbay, en Barranquilla.

Una de ellas se desarrolló en la plazoleta del Centro Comercial Villa Country, donde se llevo a cabo una misa en su honor.

Allí estuvieron presentes congresistas de la República, como la representante a la Cámara, Lina María Garrido, quien argumentó que “Dios lo quiso llamar a su lado y hoy estamos todos los colombianos en la seguridad de seguir su legado y defender este país (...) lo más terrible es haber conocido que la Fiscalía tenía información de un posible atentado para Miguel, 15 días antes del atentado, y no fueron capaces de avisarle a su esquema de seguridad ni al senador. Si eso hubiese ocurrido y hubiesen tomado esa información con mucha responsabilidad, Miguel Uribe estuviese vivo".

Justicia

Por su parte, el senador Carlos Meisel indicó que ”estos son momentos donde se vuelve necesario un incremento de la espiritualidad y de rogarle a Dios que, primero le dé a su familia la mayor tranquilidad posible, y segundo, nosotros también fuimos amigos de Miguel porque estos han sido días muy difíciles, han sido días muy tristes, y yo creo que la espiritualidad en estos momentos es vital para soportar, y para poder superar todos estos momentos difíciles".

Meisel insistió en que se haga justicia por este caso. “Que se esclarezca este crimen y que yo creo que sea una oportunidad para que este país afirme la voluntad de poder combatir con total contundencia el crimen, que es quien nos arrebata a nosotros a Miguel”.