Abogado de la familia de Miguel Uribe radicó denuncia contra ‘Zarco Aldinever’ y la ‘Segunda Marquetalia’

El abogado Víctor Mosquera representante judicial de la familia de Miguel Uribe Turbay, confirmó a Caracol Radio que radicó ante la Fiscalía denuncia contra el ‘Zarco Aldinever’ y la organización disidente de las Farc, ‘Segunda Marquetalia’, por el magnicidio del senador y precandidato presidencial.

“Esta denuncia se presenta no solamente contra Zarco, sino contra la segunda Marquetalia como grupo criminal reconocido internacionalmente como terrorista, esto en virtud de los señalamientos constantes que ha hecho el Gobierno Nacional a través del ministro de Defensa, el director de la Policía, en donde indican que tienen información de inteligencia que señalan a esta persona como el autor mediato de este horrible crimen”.

Agregó que la denuncia “busca primero que se dé con los responsables, con los autores mediatos o determinadores y también que la propia fiscal asuma el caso como un caso de lesa humanidad donde se establece que es imprescriptible”.

Lea también: MinDefensa confirma muerte de alias el Zarco’, vinculado al magnicidio de Miguel Uribe

Mosquera advierte que observa “con preocupación que el Gobierno Nacional ha hecho durante estos dos meses señalamientos públicos de saber quién fue el autor, el determinador o autor inmediato de este caso, pero vemos que eso no está aterrizado dentro de los procesos judiciales (...) frente a esas declaraciones queremos que sean llamados como testigos y entreguen la información adecuada”.

Lea también: Fiscalía debe catalogar asesinato de Miguel Uribe como crimen de lesa humanidad: abogado Mosquera

¿Qué significa que el asesinato de Miguel Uribe sea declarado como crimen de lesa humanidad?

La calificación del homicidio de Miguel Uribe Turbay como un delito de lesa humanidad tiene varias consecuencias normativas en el derecho interno y en el derecho internacional.

Explica el constitucionalista experto en derechos humanos, Jorge Roa que, las principales implicaciones son “la aplicación de unas penas más altas, la imprescriptibilidad de las investigaciones, la activación de la competencia de la Corte Penal Internacional si las investigaciones internas y domésticas en Colombia no son eficaces y efectivas, ademas de ”la habilitación de la responsabilidad internacional del Estado ante órganos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Lea también: La vida está por encima de cualquier ideología: Petro sobre muerte de Miguel Uribe