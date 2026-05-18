Ataque sicarial deja siete heridos en un billar de Barranquilla

Un violento ataque sicarial registrado en el barrio Villa San Pedro II dejó como saldo siete personas lesionadas por arma de fuego, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

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El caso se presentó hacia en la noche de este domingo 17 de mayo, en la calle 99C con carrera 4B, cuando las víctimas se encontraban departiendo al interior de un billar.

De acuerdo con la información preliminar, un sujeto armado ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra Julio César Orozco Estrada, de 39 años.

En medio del ataque, el presunto agresor intentó huir, siendo perseguido por varias personas que se encontraban en el sector. En la huida, el sujeto continuó disparando indiscriminadamente, impactando a seis personas más.

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Las personas heridas fueron identificadas como José Laguna Herrera, 53 años; Brandon Daniel Arzuza Zacaro, 24 años; Luis Alfonso Ramos Portillo, 65 años; Mayra Alejandra Tabares Shobrob, 38 años; Francisco Polo Barón, 44 años y Luis Alberto Mestra Vega 62 años.

Las autoridades indicaron que Julio César Orozco Estrada presenta cinco anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales, violencia intrafamiliar, actos sexuales violentos, fuga de presos y lavado de activos.

De acuerdo con información recopilada, Orozco Estrada se dedicaría al cobro “gota a gota” en el sector, actividad que sería una de las posibles motivaciones del atentado.

Asimismo, se conoció que en la zona tendría injerencia “Los Costeños”, lo que también es tenido en cuenta dentro de la línea investigativa.

Las víctimas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales, donde reciben atención médica. Entre tanto, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan operativos para ubicar al responsable del ataque y esclarecer los móviles del hecho.