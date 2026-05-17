Adolescente murió tras presunto linchamiento en Campo de la Cruz, Atlántico

Un grave hecho de violencia se registró en el municipio de Campo de la Cruz, Atlántico, donde un adolescente de 17 años murió tras ser perseguido y agredido por miembros de la comunidad, luego de presuntamente atacar a tiros a varias personas en un inmueble en construcción.

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De acuerdo con el reporte entregado por la Policía del Atlántico, los hechos ocurrieron hacia las 4:15 de la tarde de este sábado 16 de mayo en el sector de Villa Plástico, en el corregimiento de Bohórquez.

Según la información preliminar de las autoridades, el hoy occiso, habría llegado hasta una construcción y realizó varios disparos con arma de fuego contra las personas que se encontraban laborando en el lugar.

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En el ataque resultaron heridas dos personas, de 30 y 63 años, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales donde permanecen recibiendo atención médica.

Tras lo ocurrido, varios habitantes del sector emprendieron una persecución contra el presunto agresor, logrando interceptarlo en el kilómetro 23 de la vía Oriental, en sentido hacia Barranquilla.

La Policía indicó que el joven fue agredido con arma cortocontundente y, al parecer, también lesionado con su misma arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron las labores de recolección de información para esclarecer los móviles de este caso y establecer la identidad de las personas involucradas en el linchamiento.

Las autoridades rechazaron estos hechos de violencia e hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar tomar justicia por mano propia.