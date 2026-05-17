Programan trabajos eléctricos en Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla este lunes festivo

La empresa de energía Air-e anunció una serie de trabajos técnicos y de mantenimiento que se desarrollarán este lunes 18 de mayo en sectores de Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla, con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

Las labores incluyen adecuaciones de redes, lavado de aisladores y mantenimiento de líneas que abastecen diferentes circuitos del área metropolitana, por lo que se presentarán interrupciones programadas del servicio en varios barrios y zonas rurales.

En el municipio de Galapa, los trabajos se concentrarán en el barrio Pueblito Nuevo, específicamente en la carrera 21 con calle 15A, entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Mantenimiento en Puerto Colombia

De igual manera, se ejecutarán labores de lavado de aisladores y adecuación de líneas en Puerto Colombia y su zona rural, con interrupciones parciales en distintos circuitos.

En el circuito Puerta de Oro 1, las suspensiones del servicio se realizarán entre las 8:00 y 8:30 de la mañana, y nuevamente entre las 3:30 y 4:00 de la tarde. Los sectores impactados serán Altos de Pradomar y la carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar. La empresa indicó que, por condiciones operativas, podrían registrarse interrupciones adicionales entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

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Para el circuito Puerta de Oro 2, los cortes se presentarán en Lagos del Caujaral, Country Club Villa, Urbanización La Playa y sectores aledaños a la carretera antigua a Puerto Colombia, desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10.

En el circuito Puerta de Oro 3, las interrupciones afectarán sectores como Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola y El Acantilado, así como la vía a Puerto Colombia entre los kilómetros 10 y Sabanilla. También podrían registrarse variaciones del servicio en barrios de Salgar como La Playa, Centro, Tamari, El Campo, San Lorenzo y 7 de Agosto.

Por su parte, el circuito Puerta de Oro 4 tendrá afectaciones en sectores de la vía al mar desde el kilómetro 7, incluyendo zonas cercanas al Colegio Liceo Campestre, Barranquilla Sport, la Universidad Autónoma del Caribe y los peajes Papiros y Marahuaco. También podrían registrarse interrupciones en barrios como Pastrana, El Bajito, Loma Fresca, Las Margaritas, Villa Encanto, Vistamar, La Rosita, El Ancla y Punta Brava.

El circuito Puerta de Oro 5 tendrá suspensión del servicio en la carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre los kilómetros 2 y 13.

Sectores de Barranquilla afectados

En Barranquilla, el circuito Nueva Barranquilla 8 tendrá interrupciones entre las 8:00 y 8:30 de la mañana, y de 3:30 a 4:00 de la tarde, afectando el sector de Villa Santos, entre las calles 100 y 110 y carreras 46 a 50.

Asimismo, en el circuito América Norte, las suspensiones se realizarán entre las 5:30 y 6:00 de la mañana, y de 2:00 a 2:30 de la tarde. Los sectores impactados incluyen La Campiña, Riomar, Alto Prado, San Vicente, Granadillo, América y Tabor.