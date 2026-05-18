Foto de ‘El Negro Ober’ en cárcel genera indignación mientras arrecia la violencia en el Atlántico

La difusión de nuevas imágenes en redes sociales de alias ‘Negro Ober’ dentro de la cárcel volvió a encender la indignación ciudadana en el Atlántico, justo en medio de uno de los fines de semana más violentos del año en el departamento, donde al menos nueve personas fueron asesinadas y otras 15 resultaron heridas en hechos relacionados con sicariato, riñas e intolerancia.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En las imágenes se observa al cabecilla de ‘Los Rastrojos Costeños’ compartiendo con otros dos reclusos y saludando a la cámara, lo que generó cuestionamientos sobre los controles y medidas de seguridad en las cárceles y las comodidades o aparentes privilegios que tendrían mientras las bandas criminales continúan sembrando terror en distintos sectores del Atlántico.

Alias El Negro Ober ha sido trasladado de centros penitenciarios en más de 10 ocasiones, pagando una condena de 50 años por delitos como homicidios, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Asímismo, en enero del 2026 un juez lo condenó a 30 años de prisión por amenazas a un fiscal.

Lea también: Adolescente murió tras presunto linchamiento en Campo de la Cruz, Atlántico

La molestia creció tras los continuos ataques armados registrados durante el puente festivo, varios de ellos atribuidos a disputas criminales y ajustes de cuentas entre organizaciones ilegales.

Uno de los hechos más graves ocurrió en un billar del barrio Villa San Pedro II, en Barranquilla, donde siete personas resultaron heridas luego de que un hombre armado ingresara disparando contra Julio César Orozco Estrada, de 39 años. Según las autoridades, la víctima tendría cinco anotaciones judiciales y presuntamente se dedicaría al cobro de préstamos “gota a gota”.

La ola sicarial también cobró la vida del comerciante Juan Camilo López España, asesinado dentro del restaurante ‘La Mona’, en el barrio Ciudadela 20 de Julio. De acuerdo con la Policía Metropolitana, hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon con fusiles mientras la víctima compartía con otras personas.

Problema estructural en cárceles

Luis Trejos, politólogo de la Universidad del Norte, aseguró que aunque generan indignación, reflejan una problemática estructural del sistema penitenciario colombiano.

“Las cárceles se han convertido en centros dinamizadores del delito. Lastimosamente no resocializan a los delincuentes, pero tampoco logran limitar su actividad criminal. Por eso, aunque indigna, este tipo de imágenes ya no sorprende a los colombianos”, afirmó.

El politólogo sostuvo que la crisis de seguridad y el control criminal desde las cárceles deberían ocupar un lugar prioritario en el debate nacional rumbo a las próximas elecciones presidenciales.

“Esto debe hacer parte de las discusiones sobre las políticas de seguridad ciudadana y también de paz que propongan los candidatos presidenciales”, concluyó.