Reto Elecciones 2026: Centro Democrático descarta reemplazo en campaña para Miguel Uribe

Colombia

Tras el sepelio del senador Miguel Uribe Turbay empezaron a circular versiones según las cuales, el exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón llegaría en su reemplazo a la campaña del Centro Democrático.

A propósito, en Caracol Radio consultamos directamente con el partido y lo que nos informaron es que aunque sí hubo algunos acercamientos por parte del exministro del Gobierno Duque hace un par de semanas, desde un principio se le informó que las reglas ya estaban definidas y que el proceso iba muy adelantado.

Eso sí, nos contaron que se le planteó la posibilidad de participar en esta posible coalición en marzo de 2026.

Sin embargo, el entorno de Pinzón insiste en que el también exembajador no ha tomado ninguna decisión frente a sí será precandidato presidencial. Lo que sí dicen es que ya hay sectores que le han manifestado su respaldo a esa posible candidatura.

¿Sectores políticos respaldan la propuesta de David Luna de tener un solo candidato de oposición para el 2026?

Aunque de entrada fue bien recibida la propuesta de unidad del exsenador y precandidato presidencial David Luna por los distintos sectores de la oposición, esta posibilidad no se materializaría en este año

La respuesta es un ‘Sí, puede ser... pero más adelante’. El llamado que ha hecho Luna, si bien ha tenido buen recibimiento en algunos nombres como Abelardo De La Espriella, los exgobernadores y exalcaldes, e inclusive algunos partidos, tiene un problema y es que cada sector de la oposición está aún en proceso de definir a su abanderado para el 2026.

Lo que nos dicen algunas fuentes, y es algo que anticipábamos acá desde finales de mayo cuando se habló de acercamientos entre el expresidente Uribe y Germán Vargas Lleras, es que hay un consenso frente a que sí debe haber unión para consolidar a un candidato o candidata que le compita al Petrismo el año que viene. Sin embargo, esto se materializaría llegando a marzo, cuando se voten las consultas ya entre partidos.

Ahí llegarían Centro Democrático, Cambio Radical, la denominada coalición de los partidos tradicionales, con La U, Liberales, Godos, Nuevo Liberalismo, entre otros, la coalición de los exgobernadores y algunas figuras que van por firmas como Vicky Dávila, Daniel Palacios, Abelardo De La Espriella y Juan Carlos Pinzón.

Exgobernadores siguen adelantando reuniones de cara a la contienda electoral de 2026

Quienes sí han seguido avanzando con estos acercamientos son los exgobernadores y exalcaldes, que ayer tuvieron reuniones con otros ‘ex’ que compiten por llegar a la Casa de Nariño.

El grupo de los exgobernadores Juan Carlos Zuluaga, Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas sigue recorriendo el país y también reuniéndose con otros sectores previo a la encuesta que realizarán en noviembre para elegir a su candidato único. Pues ayer, en el marco del Congreso de Empresarios, estuvieron hablando nada más ni nada menos que con los también precandidatos Juan Daniel Oviedo, exdirector de la DIAN, y Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá.

El encuentro, aunque informal, sirvió según conocimos para coincidir en que “la unión se hace imperante”.

Por lo pronto, esta coalición denominada ‘La Fuerza de las Regiones, tiene su cita el próximo martes 19 de agosto en la Registraduría para inscribir sus comités de recolección de firmas. Estarán todos, aunque cada uno debe inscribirse de forma independiente.

¿Las últimas apariciones de Daniel Quintero han generado molestia en otros precandidatos del Pacto Histórico?

Estamos hablando, en primer lugar, de su aparición ayer en el Congreso de la ANDI, con la bandera de Palestina. La exministra y precandidata del Pacto Histórico, Susana Muhammad, lo ha calificado como mercadeo electoral.

En segundo lugar está el haber izado la bandera de Colombia en la isla ‘Santa Rosa’, en el Amazonas, hecho por el cual fue declarado persona no grata por el Congreso de Perú, debido a las tensiones diplomáticas que hay entre ambos países.

Dicen en el Pacto que esta acción puede dificultar los acercamientos que está construyendo el Gobierno y que parecería es más un intento por alcanzar eco mediático.

Quien lo criticó en público fue el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, señalando: su irresponsabilidad no tiene límite y que “debería haber una protesta contundente por parte del Pacto Histórico y de la misma Cancillería. Las relaciones internacionales de Colombia no son un juego”.