Canalización de la calle 85 alcanza nuevo hito subterráneo en Barranquilla

Avances de la canalización de la calle 85 en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, realizó una nueva inspección a las obras de canalización del arroyo de la calle 85, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la movilidad y mitigación del riesgo por arroyos en la ciudad.

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Durante el recorrido por los túneles, el mandatario destacó que la obra alcanzó un nuevo avance técnico al lograr la conexión entre la carrera 47 y la carrera 52 sin necesidad de romper la superficie vial, mediante una intervención subterránea de aproximadamente 540 metros lineales y a una profundidad cercana a los 10 metros.

“Se logró un hito muy importante que es conectar la carrera 47 hasta la carrera 52. No tuvimos que romper la vía. Ha sido un trabajo de mucha ingeniería, buscando siempre la comodidad de los residentes de este sector de Barranquilla”, expresó el alcalde.

El mandatario agregó que esta obra representa una solución definitiva a una problemática histórica que durante años generó emergencias, pérdidas humanas y afectaciones económicas en distintos sectores de la ciudad.

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Avances en distintos frentes de obra

La Administración distrital informó que las intervenciones avanzan simultáneamente en varios puntos del corredor de la calle 85.

En el tramo comprendido entre las carreras 45 y 46 ya culminaron las labores de pavimentación y construcción de captaciones de agua, mientras actualmente se ejecutan trabajos de espacio público para habilitar nuevamente la vía.

Entre las carreras 47 y 52 finalizó la instalación de la primera línea de tubería subterránea, con una longitud de 541 metros y una profundidad máxima de 10 metros. En esa zona también se adelanta la instalación de redes y posteriormente se iniciará la colocación de nuevas losetas peatonales.

Otro de los puntos clave es la carrera 47 con calle 87, donde avanza la construcción de una chimenea de captación que, junto con los cárcamos del sistema, permitirá recoger las aguas superficiales provenientes de las carreras 46 y 47, así como de las calles 87 y 88.

De igual forma, en la calle 88 con carrera 46 ya terminaron las obras de pavimentación y captación de aguas, mientras continúan las adecuaciones de espacio público para la reapertura de la vía.

En el pozo ubicado en la calle 85 con carrera 52 se realiza actualmente el montaje de equipos que permitirán iniciar la segunda línea de tubería entre las carreras 52 y 47.

La Alcaldía también reportó avances en la ampliación vial de la calle 85 entre carreras 51B y 50, donde se ejecutan trabajos de pavimentación para pasar de dos a tres carriles.

Asimismo, en la carrera 52 entre calles 85 y 86 se instala tubería para el sistema de captación de aguas lluvias que conectará con la canalización principal, mientras que en la carrera 52 con calle 84 continúan las excavaciones para construir el box de empalme con la canalización de la calle 84.

Como parte complementaria del proyecto, también se adelantan obras de urbanismo, bahías de parqueo y espacio público incluyente.