Barranquilla intensifica medidas ante alta probabilidad del fenómeno de El Niño

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

La llegada del fenómeno de El Niño mantiene en alerta a las autoridades distritales de Barranquilla, que han comenzado a fortalecer las acciones de prevención y monitoreo ambiental frente a los posibles impactos que podrían sentirse con mayor intensidad durante el segundo semestre de 2026.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, existe más del 90 % de probabilidad de que el fenómeno se consolide en el país, alcanzando una intensidad moderada a fuerte hacia finales de este año.

Ante este panorama, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la autoridad ambiental Barranquilla Verde, reiteró el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención y uso responsable de los recursos naturales, especialmente el agua y la energía.

Lea también: Obras del Ernesto Cortissoz ya alcanza el 30% de ejecución: Aerocivil

Según los reportes técnicos, Barranquilla ya comienza a experimentar algunos efectos asociados a este fenómeno climático, entre ellos jornadas más secas, altas temperaturas, fuerte radiación solar y alteraciones en el comportamiento habitual de las lluvias.

Las autoridades advirtieron que entre los principales riesgos para la ciudad se encuentran el aumento de la sensación térmica con posibles afectaciones a la salud, la reducción de precipitaciones que podría generar sequías y menor disponibilidad de agua, así como un incremento en el riesgo de incendios debido a la resequedad de la vegetación.

Además, señalaron que estas condiciones podrían provocar presión sobre los ecosistemas urbanos y deterioro en la calidad del aire.

Como parte de las recomendaciones, el Distrito insistió en la importancia de realizar un uso eficiente del agua mediante acciones cotidianas como cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, reparar fugas y utilizar únicamente la cantidad necesaria. También exhortó a optimizar el consumo de energía aprovechando la luz natural y desconectando equipos eléctricos que no estén en funcionamiento.

Prevención de incendios

Las autoridades también pidieron extremar medidas de seguridad en viviendas y establecimientos comerciales para prevenir incendios. Entre las recomendaciones se encuentra evitar sobrecargar tomacorrientes y extensiones eléctricas, desconectar electrodomésticos cuando no estén en uso, no dejar veladoras encendidas y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, especialmente durante los días de intenso calor.

Asimismo, se hizo un llamado especial a proteger las zonas verdes de la ciudad evitando quemas, cuidando los árboles y absteniéndose de arrojar residuos en espacios públicos.

En medio de este escenario climático, el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla ha sido clave para atender las emergencias registradas en la capital del Atlántico. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la institución atendió 190 incendios estructurales en distintos sectores de la ciudad.

La Administración distrital aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de seguimiento técnico y monitoreo ambiental, en articulación con entidades nacionales, con el objetivo de promover la prevención y sensibilizar a la ciudadanía frente a los efectos de la variabilidad climática y el fenómeno de El Niño.