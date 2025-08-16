Zelenski se reunirá con Trump en Washington y plantea prioridades para lograr la paz con Rusia

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la 76ª Cumbre de la OTAN en el Foro Mundial de La Haya, Países Bajos, el 24 de junio de 2025. FOTO: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que se reunirá con Donald Trump el lunes en Washington para abordar la guerra en Ucrania, tras el encuentro entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Zelenski también afirmó en su cuenta X que Trump, en la conversación telefónica que mantuvieron el sábado, lo informó de “los principales puntos” de su cumbre con Putin en Alaska.

“El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington, D. C., para discutir todos los detalles para poner fin a las matanzas y a la guerra”, precisó.

“Agradezco la invitación. Es importante que los europeos participen en cada etapa para aportar garantías de seguridad fiables, junto con Estados Unidos”, prosiguió.

Reunión trilateral

El dirigente ucraniano precisó que había mantenido una conversación telefónica de aproximadamente una hora con Trump, a la que se unieron posteriormente varios líderes europeos.

Zelenski reiteró además su deseo de celebrar una reunión trilateral con Trump y Putin, tal y como propuso el magnate estadounidense.

“Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación”, subrayó, y añadió que había hablado con Trump sobre “señales positivas por parte de Estados Unidos” para proporcionar garantías de seguridad a Kiev.

Las bases de la paz

El presidente ucraniano detalló que lograr un alto el fuego en todos los frentes y a la liberación de prisioneros de guerra, cautivos civiles y niños ucranianos deportados, como las demandas prioritarias a Rusia ante la posibilidad de un encuentro trilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin.

“Las matanzas deben parar lo antes posible, debe haber un alto el fuego tanto en el campo de batalla como en el cielo y también en los ataques contra nuestra infraestructura portuaria”, reclamó.

“Todos los prisioneros de guerra y civiles deben ser liberados y los niños secuestrados por Rusia tienen que ser devueltos. Miles de los nuestros siguen en cautividad: todos deben regresar a casa”, continuó su mensaje.

Zelenski señaló además que ha pedido a Trump que si no se produce la reunión trilateral o que si Rusia trata de evitar poner fin a la guerra, se intensifiquen las sanciones contra Moscú.

¿Seguridad a cambio de territorios?

De cara a unas potenciales negociaciones de paz, el presidente ucraniano reclamó una vez más unas garantías de seguridad fiables y a largo plazo, en las que se impliquen tanto EE. UU. como los países europeos.

Finalmente, Zelenski no rechazó de plano la posibilidad de ceder territorios a Rusia, que Trump ha planteado como ineludible, pero destacó que es una decisión que no puede tomarse sin el concurso de la propia Ucrania.

“Todas las cuestiones importantes para Ucrania se deben debatir con la participación de Ucrania y ninguna cuestión, en particular las de índole territorial (sic), se puede decidir sin Ucrania”, remachó.