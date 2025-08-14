Internacional

Ucrania y Rusia intercambian 84 prisioneros militares, previo a el encuentro entre Putin y Trump

Vladimir Putin celebró los esfuerzos de EE.UU. para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras se conocieron más detalles de la cumbre que tendrá lugar mañana en Alaska.

Rusia y Ucrania intercambiaron 84 prisioneros de guerra, anunció el Ministerio de Defensa ruso, la víspera de una cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según esta fuente, “84 militares rusos volvieron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 84 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados”.

Los intercambios de prisioneros y de cuerpos de soldados muertos son uno de los últimos ámbitos en los que Moscú y Kiev siguen cooperando, más de tres años y medio después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania.

Ambas partes han intercambiado este año a miles de prisioneros, conforme a acuerdos alcanzados durante tres rondas de conversaciones directas en Estambul, de mayo a julio.

Estos intercambios son el único resultado concreto de esas reuniones.

Los detalles de la reunión entre Putin y Trump

Al comienzo de una reunión extraordinaria con el gabinete mayor del Gobierno y del Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin resaltó hoy lo que calificó como “enérgicos y sinceros” esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania

La reunión tendrá lugar mañana en una base militar de Alaska a 11:30 a.m., sobre las 2:00 p.m. en Colombia. El Kremlin informó que los mandatarios abordarán principalmente formas de resolver el conflicto con Ucrania.

La cita comenzará con una reunión cara a cara entre Putin y Trump en presencia de intérpretes y posteriormente continuarán con negociaciones entre las delegaciones alrededor de un almuerzo en presencia de un grupo de expertos.

