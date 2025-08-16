¿Paz en Ucrania?, Putin y Trump aseguran lograr acuerdo sin detallar planes del fin de la guerra

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una rueda de prensa conjunta en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto: Drew ANGERER / AFP) / DREW ANGERER

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes en Alaska su cumbre bilateral con una breve rueda de prensa en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.

“No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”, afirmó Trump en su intervención, tras una reunión de casi tres horas en la base militar Elmendorf-Richardson y después retirarse sin dar espacio para preguntas de la prensa.

El mandatario estadounidense calificó el encuentro como “extremadamente productivo” y afirmó que “muchos puntos se acordaron”, aunque reconoció que aún quedan “algunos” temas pendientes.

“Solo hay algunos pocos que se quedaron sin resolver. Algunos no son significativos; uno es probablemente el más importante, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo”, señaló Trump.

Putin dice confiar en Trump para acabar la guerra

Putin aseguró que, con la ayuda de su colega de EE.UU., Donald Trump, espera acabar “cuanto antes” con el conflicto en Ucrania y apoyó la concesión de garantías de seguridad a Kiev.

“Hemos forjado con el presidente Trump una relación muy buena de trabajo y confianza. Tengo todos los motivos para suponer que si seguimos por este camino, podremos llegar, cuanto antes mejor, al final del conflicto en Ucrania”, dijo durante una rueda de prensa conjunta tras la cumbre celebrada en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).

“Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló hoy de que, sin lugar a dudas, debe garantizarse también la seguridad de Ucrania. Estamos dispuestos a trabajar en ello”, subrayó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, habla durante una rueda de prensa conjunta con el presidente estadounidense, Donald Trump (fuera de cuadro), tras participar en una cumbre ruso-estadounidense sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Ampliar

El jefe del Kremlin subrayó que Rusia está “sinceramente interesada en poner fin” a la guerra, pero matizó, como ha hecho en numerosas ocasiones desde el comienzo de la campaña militar en 2022, que el arreglo al conflicto debe tener “un carácter sólido y duradero”, de forma que se eliminen las causas que lo originaron.

La parte ucraniana

Durante su intervención, Trump agregó que al salir de la conferencia llamaría al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y que también informaría sobre lo sucedido a los líderes de la OTAN.

Asimismo, adelantó la posibilidad de una segunda cumbre que incluiría al presidente ucraniano, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto.

Vladimir Putin, presidente de Rusia y Donald Trump, presidente de Estados Unidos en la Cumbre de Alaska. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Ampliar

Al despedirse, Trump agradeció a Putin el tono y manifestó su intención de reunirse nuevamente. El líder ruso aprovechó para sugerir que esto debería suceder en Moscú.

Este encuentro fue interpretado por expertos como un gesto político relevante para Rusia, que sale, parcialmente, de su aislamiento internacional sin hacer concesiones previas.

Al mismo tiempo, Trump se presenta como un potencial “mediador para buscar la paz” en Ucrania, mientras la comunidad internacional espera los próximos pasos tras este diálogo inicial.

Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia no tenían un encuentro presencial desde el 16 de julio de 2018 en una cumbre celebrada en Helsinki (Finlandia).