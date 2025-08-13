Trump garantiza a los europeos que sólo Zelenski negociará posibles cesiones territoriales

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y sus aliados europeos instaron el miércoles al mandatario estadounidense, Donald Trump, a presionar por un alto al fuego durante su encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, el viernes en Alaska.

La intensificación de la ofensiva rusa y la prescindencia de Zelenski en la cumbre en Anchorage han aumentado los temores de que Trump y Putin alcanzen un acuerdo que obligue a Ucrania a hacer concesiones dolorosas.

Las fuerzas rusas lograron el martes su mayor avance en 24 horas en más de un año, según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.

Mientras la guerra continúa en el este de Ucrania, Zelenski voló el miércoles a Berlín para participar junto al jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, otros líderes europeos y los jefes de la OTAN y la UE en una videoconferencia con Trump, con el fin de lograr un frente común contra Rusia.

#MUNDO Terminó la llamada entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, y líderes europeos que buscaban pedirle al estadounidense priorizar las necesidades de Ucrania en la cumbre que sostendrá con el presidente ruso, Vladimir Putin,…

Tras la llamada, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que la “voluntad” de Estados Unidos es “obtener un cese al fuego” en Ucrania.

“Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano”, dijo Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense, que el próximo viernes recibe en Alaska al presidente ruso, Vládimir Putin.

Desde Berlín, Zelenski manifestó su deseo de que la obtención de un alto el fuego “inmediato” en Ucrania sea el “tema central” de la cumbre ruso-estadounidense.

“Deben establecerse sanciones y reforzarlas si Rusia no acepta un alto al fuego”, dijo en conferencia de prensa el dirigente ucraniano, quien no fue invitado a la reunión entre sus pares estadounidense y ruso.

En ese sentido, expresó sus dudas sobre las intenciones de Moscú y afirmó: “He dicho a mis colegas, al presidente de Estados Unidos y a nuestros amigos europeos que Putin definitivamente no quiere la paz”.

A su lado, Merz también insistió en que “el alto al fuego debe establecerse primero”, antes de cualquier negociación de paz, y que Ucrania debe “estar presente en la mesa” en cualquier reunión posterior a la de Alaska.

Las negociaciones deben incluir garantías de seguridad sólidas para Kiev y “formar parte de una estrategia transatlántica conjunta”, agregó.