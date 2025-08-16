Luis Díaz marca un golazo y le da el título de la Supercopa de Alemania al Bayern Múnich: véalo acá

Luis Díaz marca un golazo para Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania: vea el tanto a Stuttgart. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) / THOMAS KIENZLE

¡Debut goleador para Luis Díaz en el Bayern Múnich! El atacante colombiano consiguió su primera anotación con el cuadro bávaro y lo hizo en su debut oficial, ni más ni menos que en la Superliga de Alemania frente al Stuttgart.

‘Lucho’ fue elegido por el entrenador Vincent Kompany para hacer parte del once titular y respondió con creces. Aunque la estrella Harry Kane se encargó de abrir la cuenta en el primer tiempo, el guajiro apareció sobre el final del partido para empezar a definir el título en favor del Bayern.

Precisamente, transcurridos 77 minutos de partido, un contragolpe comandado por Kane terminó en banda derecha con Serge Gnabry, quien se perfiló y envió un centro medido, que al borde del área chica capitalizó Díaz con un certero cabezazo. Vea acá la anotación:

¡¡DEBUT GOLEADOR DE LUCHO DÍAZ EN BAYERN MUNICH!! ¡¡EL GOL QUE PUEDE VALER LA SUPERCOPA DE ALEMANIA PARA BAYERN MUNICH!!



En la celebración, Luis Díaz homenajeó al fallecido Diogo Jota, excompañero suyo en el Liverpool. Se sentó y simuló estar jugando un videojuego, así como el portugués lo hacía en vida. Emotivo momento, que quedó inmortalizado en esta final de Supercopa.

Aunque sobre el cierre del partido, Stuttgart logró sentenciar el descuento por intermedio de Jamie Leweling, la victoria estaba escrita para los bávaros, que terminaron imponiéndose por 2-1, gracias al golazo de Lucho.

Cuarto colombiano que gana la Supercopa

Luis Díaz se convierte en el cuarto colombiano que gana la Supercopa de Alemania, luego de James Rodríguez (en dos oportunidades con el Bayern Múnich), Adrián Ramos (Borussia Dortmund) y Gustavo Puerta (Bayer Leverkusen).

Curiosamente, es el primer futbolista del país que gana dicho título luego de haber jugado como titular y encima anotando un gol. Hasta el momento, solo Ramos había sumado minutos en una Supercopa.

