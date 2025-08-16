Técnico de León fue contundente sobre ausencia de James Rodríguez: “Mi equipo tiene vida propia”

León volvió a ganar luego de cinco partidos y lo hizo sin la presencia de James Rodríguez. El equipo de Guanajuato se impuso 0-1 ante Necaxa, en calidad de visitante, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga MX. El autor del gol fue Ismael Díaz al minuto 12′, por lo que supieron gestionar para conseguir regresar la victoria.

El volante colombiano completó dos partidos sin siquiera ser convocado, producto de una lesión muscular que padece. El resto de los seis duelos los afrontó con total normalidad e incluso teniendo actuaciones destacadas.

Berizzo sobre la ausencia de James y cómo cambió León

El técnico argentino, quien hasta antes del partido parecía encontrarse en la cuerda floja, valoró el trabajo de sus dirigidos, entre los que estuvieron los colombianos Daniel Arcila y Stiven Barreiro. Cuando le preguntaron sobre la ausencia de James, aseguró que se trató de dolencias.

“Estaba lastimado, tenía dolores, no podía estar pleno y preferimos no incluirlo”, fueron sus declaraciones sobre el ‘10′, sin dar más detalles.

Por su parte, le cuestionaron por cómo cambió el equipo desde lo táctico partiendo de su ausencia, a lo que respondió que todos deben estar adaptados a la formación que prefiere implementar.

“Nuestra formación es un 4-3-3, mejor dicho, mis intenciones pasan por jugar 4-3-3 o 4-2-3-1, con bandas abiertas, con laterales profundos o jugadores de explotación de juego. Me ha gustado mucho lo que hicimos en la primera parte, lo rescato porque hace tiempo no encontrábamos una fluidez de balón con Fonseca y Beltrán. Nos faltó incluirlo en el circuito de ataque a Alvarado. Seguiremos con una formación en la que creo y todo el mundo debe estar adaptado a eso”, comentó.

Finalmente, le preguntaron por cómo los demás jugadores sentían la ausencia de James Rodríguez y resaltó el buen ambiente que hay en el plantel.

“Mi equipo es un equipo con vida propia, llevamos un año juntos, la vida interna del equipo es muy buena, James la alimentó con su llegada, pero también se apoya en gente como Barreiro, Beltrán, Echeverría, Fonseca; la vida interna del equipo es muy buena, debo felicitar a los jugadores porque han mostrado un deseo de ganar muy alto”, concluyó respecto a James.

¿Cuándo vuelve a jugar León?

El próximo encuentro será el sábado 23 de agosto, con León oficiando como local ante Pachuca (líder del torneo) por la fecha 6 de la Liga MX. La presencia de James en ese partido es una incógnita, pues dependerá de la evolución que tenga durante la semana.