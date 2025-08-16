🔴 Luis Díaz HOY EN VIVO, final Supercopa Alemania: Stuttgart vs. Bayern Múnich, siga acá el partido

<b>Luis Díaz y el Bayern Múnich </b>van tras su primer título de la temporada: la<b> Supercopa de Alemania. </b>Ante el Stuttgart, ganador de la <b>Copa de Alemania </b>en la última campaña, dan inicio a la temporada de manera oficial, en la que el objetivo será <b>repetir trofeo de Bundesliga </b>y luchar por estar en la final de la <b>Champions League.</b><b>Lucho va tras su título número 15 en la carrera</b> y, de ganarlo, se podrá convertir en el cuarto colombiano con más trofeos en la historia del país. Viene de ganar nada más y nada menos que la <b>Premier League con el Liverpool.</b><b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/15/kompany-esperanzado-con-fichaje-de-luis-diaz-hay-que-dar-un-paso-mas-con-lucho-para-ser-exitosos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/15/kompany-esperanzado-con-fichaje-de-luis-diaz-hay-que-dar-un-paso-mas-con-lucho-para-ser-exitosos/"><b>Kompany, esperanzado con fichaje de Luis Díaz: “Hay que dar un paso más con Lucho para ser exitosos”</b></a>Del mismo modo, quiere meterse en la lista de colombianos que se hicieron con el trofeo de la Supercopa de Alemania. Los anteriores fueron: