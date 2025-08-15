Kompany, esperanzado con fichaje de Luis Díaz: “Hay que dar un paso más con Lucho para ser exitosos”

Bayern Múnich tendrá su primer partido oficial de la temporada este sábado 16 de agosto, una vez se mida ante Stuttgart por la Supercopa de Alemania. Atrás quedó la puesta a punto con la pretemporada, para entrar de lleno en la campaña, en la que habrá competencia por Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.

El conjunto bávaro, que estuvo en el Mundial de Clubes y cayó eliminado en cuartos de final a manos del PSG, tuvo tres partidos de pretemporada y todos los ganó. Primero contra Olympique de Lyon, luego ante el Tottenham y cerró en Suiza frente al Grasshopper.

Luis Díaz, fichaje estelar de la institución por 70 millones de euros, procedente del Liverpool, tuvo actuación en los tres juegos, siendo titular ante Tottenham y entrando desde el banco en los otros dos. El colombiano tuvo grandes actuaciones, desempeñándose por la banda izquierda, donde se lo hace con naturalidad, pero le quedó faltando el gol.

Vincent Kompany volvió a elogiar a Luis Díaz

El técnico del Bayern Múnich ya se había referido en un par de oportunidades a la llegada del jugador de la Selección Colombia al plantel. Destacó que, para ser de los que menos información había recibido, es el más avanzado física y mentalmente, desde lo individual, para enfrentar duelos.

En la previa del encuentro ante Stuttgart, por la Supercopa de Alemania, Kompany habló con Sky Sports y resaltó la energía que irradia Lucho, así como lo clave que puede llegar a ser para ser más exitosos.

“Espero que pueda demostrar en el partido (Stuttgart) lo bien que lo ha hecho con nosotros durante las primeras semanas. Creo que la energía que muestra cada día y en cada partido, es contagiosa para los demás. En cualquier caso, el equipo está bien. Nosotros también vivimos de esa gran energía, que fue la clave de nuestro éxito en la última temporada de la Bundesliga. Tenemos que intentar dar un paso más con Lucho, para ser quizás aún más exitosos. Por el momento, ha demostrado que podemos tener esperanzas”, comentó con Sky Sports.

Lea también: Luis Díaz va por su primer título con Bayern Múnich: fecha, hora y cómo seguir en Colombia EN VIVO

Alineado con lo anterior, cuando le preguntaron en rueda de prensa por el favoritismo en la Bundesliga, mencionó: "No me gusta valorar a otros clubes. Hemos sido muy dominantes en la liga y como club queremos dar un paso más, incluso habiendo logrado 80 puntos. Pero queremos hacer algo extra, ese es siempre el objetivo“.

Luis Díaz, por su primer título con el Bayern Múnich

Lucho podría sumar el título número 15 a su carrera este sábado, en caso de que el cuadro bávaro se imponga en la final de la Supercopa de Alemania, que enfrenta al campeón de la Bundesliga y al de la Copa de Alemania.

Bayern Múnich es el equipo que más ha ganado este trofeo, en 10 oportunidades. Sin embargo, no lo ha podido disputar en los últimos dos años, pues perdió en el 2023 ante Leipzig y en el 2024 no la disputó.