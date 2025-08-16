Luis Díaz busca hacer historia en el Bayern: ¿Cuántos colombianos ganaron la Supercopa de Alemania?

La temporada en Alemania inicia con la disputa de la Supercopa, certamen en el que se verán las caras el Bayern Múnich de Luis Díaz y el modesto Stuttgart. El cuadro bávaro llega a este duelo como campeón absoluto de la Bundesliga, mientras que los rojos se quedaron con la DFB Pokal.

El Bayern se quedó con el título del torneo local, tras sumar 82 puntos, 13 más que el segundo posicionado, Bayer Leverkusen. Dominio absoluto, pues ganaron 25 encuentros y perdieron apenas 2.

Por su parte, Stuttgart atravesó un camino relativamente tranquilo en la Copa, pues su primer rival de peso llegó recién en las semifinales. En dicha fase se midió con el RB Leipzig y lo derrotó 3-1 sin problemas; ya en la final, goleó 4-2 al modesto Arminia, que venía de eliminar al Bayer Leverkusen.

¿Cuántos colombianos ganaron la Supercopa de Alemania?

Luis Díaz podría convertirse en el cuarto colombiano que gana la Supercopa de Alemania, aunque sería el segundo en sumar minutos en un partido de estos, siempre y cuando el entrenador Vincent Kompany decida alinearlo, ya sea como titular o ingresando desde el banco.

Adrián Ramos ganó la Supercopa del 2014 con Borussia Dortmund . El delantero ingresó para la segunda parte en la victoria 2-0 frente al Bayern Múnich.

. El delantero ingresó para la segunda parte en la victoria 2-0 frente al Bayern Múnich. James Rodríguez ganó las Supercopas 2017 y 2018 con el Bayern Múnich . Claro está que el volante creativo no pudo jugar ninguno de los dos duelos por lesión.

. Claro está que el volante creativo no pudo jugar ninguno de los dos duelos por lesión. Gustavo Puerta ganó la Supercopa del 2024 con el Bayer Leverkusen. El centrocampista no fue convocado, pero su equipo venció, curiosamente, al Stuttgar, ahora rival de Lucho con Bayern.

Luis Díaz busca su primer título en el Bayern Múnich

La final entre Bayern Múnich y Stuttgart se llevará a cabo el sábado 16 de agosto ni más ni menos que en el Mercedes-Benz Arena, escenario en el que Stuttgart oficia como local. En Colombia, el partido está programado para la 1:30 de la tarde y usted podrá seguir todos los detalles en la página web de Caracol Deportes.

Se espera que Luis Díaz sea titular en el primer partido oficial de la temporada 2025-26 del equipo bávaro. El atacante colombiano ha venido sumando minutos en la pretemporada y aunque todavía no ha marcado su primer gol, sí ha sido importante en el ataque por las bandas. A lo anterior se le suma la baja de Kingsley Coman, quien dio el salto al fútbol saudí con Al-Nassr, lo cual le abre una puerta al guajiro en el once titular.