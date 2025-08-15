Mac Allister recordó con lágrimas la conexión que tenía con Luis Díaz y Darwin Núñez en el Liverpool

El colombiano Luis Díaz, actual jugador del Bayern Múnich, sigue siendo recordado con cariño por los aficionados y jugadores de su anterior club, Liverpool. Su salida marcó el fin de una conexión especial con varios sudamericanos en el equipo inglés, Alexis Mac Allister, Cláudio Taffarel (entrenador de arqueros), Darwin Núñez y Luis Díaz.

El argentino Alexis Mac Allister compartió anécdotas entrañables, destacando las diferencias entre el colombiano y el uruguayo Núñez: “Lucho y Darwin son el Ying y el Yang: Lucho, el callado, el que se ríe por todo. Darwin, el loco. ¿Cuántas charlas tuvimos tratando de calmar esa locura, eh Darwin? HAHA. Se me cae una lágrima, los voy a extrañar mucho", expresó en diálogo con The Players Tribune.

Hay un gesto que el argentino no olvidará, y fue que los jugadores sudamericanos lo apoyaron cuando las cosas no salían de la mejor manera: “Mis compañeros, también fueron increíbles. Siguieron haciéndome sonreír en tiempos difíciles. Especialmente los sudamericanos: Lucho. Alisson. Darwin. Hasta Taffarel. ¡Qué leyenda! Tiene casi 60 años y no hay nadie más gracioso que él”.

Alexis Mac Allister in his Tribune:



“I have to admit that another tear falls when I think that Lucho, Darwin, and Taffa will no longer be at the club.



“So many mates, barbecues, glasses of wine, and shared moments come to mind that I'll never forget.



Por último, manifestó que lamenta mucho la salida de estos jugadores y el vacío que dejaran en el club: “Por otro lado, tengo que admitir que se me cae otra lágrima al pensar que Lucho, Darwin y Taffa no van a estar más con nosotros. Tantos mates, asados, copas de vino y momentos compartidos que se me vienen a la cabeza y que jamás voy a olvidar. Los voy a extrañar mucho y les deseo lo mejor en estos nuevos caminos que tomaron. No tengo dudas de que lo van a hacer muy bien porque tienen mucho talento”.

Mac Allister fue el traductor de Luis Díaz

Cabe destacar que, durante el paso de Lucho en el Liverpool, Alexis Mac Allister era el traductor del colombiano cuando tenía que hablar con la prensa inglesa, además el argentino afirmó que a Lucho no le gustaba el mate, bebida típica de Argentina.

“Estamos tratando de involucrar a Lucho, pero él no quiere. Para nosotros, es algo para compartir. Puedes desayunar o hacer algo, pero cuando está el mate, tienes una conexión con la otra persona. Es como una rutina para nosotros. Tal vez al principio no es agradable, si lo pruebas la primera vez no te gustará, pero es para compartir y me gusta”, concluyó Alexis.