¡Importantísimo aumento! Precio de la carga de café seco en Colombia HOY 15 de agosto, según FNC
Conozca aquí el precio del café en dólares y el aporte de la agricultura al crecimiento de la economía nacional
Recientemente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló que en el segundo trimestre de 2025, se reportó un crecimiento en la economía colombiana de un 2.1%.
A pesar de este crecimiento, algunos sectores presentaron un balance negativo, por ejemplo, los sectores de minería y construcción, los cuales tuvieron una disminución del 10.2%.
Por otro lado, se manifestó que los sectores que tuvieron un mayor aporte para el crecimiento de la economía, fueron el comercio con un 5.6%, las actividades artísticas con un 7.5% y la agricultura con un 3.8%.
Precio del café HOY 15 de agosto en Colombia
Diariamente, la Federación Nacional de Cafeteros realiza la publicación de un informe, donde se establece un precio base de referencia para la compra de café, el valor de cierre en la bolsa de Nueva York y el precio sugerido para las diferentes ciudades del país. Este informe lo puede encontrar en la página web de la federación y en sus redes sociales.
Para el día de hoy, 15 de agosto, la FNC estableció un precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 en 2,767,000 COP.
Según esto, el valor de este producto tuvo un aumento de más de 90 pesos colombianos, acercándose cada vez más al máximo histórico de 3,000,000 COP que presentó a inicios de 2025.
Por otro lado, la pasilla se sostuvo en 10,000 COP por Kilogramo.
Precio del café en dólares HOY 15 de agosto
En la plataforma ‘Investing’, encuentra publicados indicadores de diferentes mercados en tiempo real, además información relevante sobre diferentes productos.
En cuanto al café, se estableció un análisis técnico, donde se evidencia que este grano se encuentra en una etapa de venta fuerte. Esta información, también nos ayuda a entender el comportamiento de su precio.
Para hoy, 15 de agosto, el futuro de los precios del café en dólares tuvieron un aumento del 5,16%, que reflejado en su precio, es un crecimiento de 16,85 dólares. Para establecerse en un valor de 343,35 dólares estadounidenses.
Precio del café en diferentes ciudades de Colombia HOY
- ARMENIA: Carga 2,767,500 // Kilo 22,140 // Arroba 276,750
- BOGOTÁ: Carga 2,766,250 // Kilo 22,130 // Arroba 276,625
- BUCARAMANGA: Carga 2,765,875 // Kilo 22,127 // Arroba 276,588
- BUGA: Carga 2,768,250 // Kilo 22,146 // Arroba 276,825
- CHINCHINÁ: Carga 2,767,375 // Kilo 22,139 // Arroba 276,738
- CÚCUTA: Carga 2,765,375 // Kilo 22,123 // Arroba 276,538
- IBAGUÉ: Carga 2,766,625 // Kilo 22,133 // Arroba 276,663
- MANIZALES: Carga 2,767,375 // Kilo 22,139 // Arroba 276,738
- MEDELLÍN: Carga 2,766,625 // Kilo 22,133 // Arroba 276,663
- NEIVA: Carga 2,765,750 // Kilo 22,126 // Arroba 276,575
- PAMPLONA: Carga 2,765,500 // Kilo 22,124 // Arroba 276,550
- PASTO: Carga 2,765,500 // Kilo 22,124 // Arroba 276,550
- PEREIRA: Carga 2,767,375 // Kilo 22,139 // Arroba 276,738
- POPAYÁN: Carga 2,767,625 // Kilo 22,141 // Arroba 276,763
- SANTA MARTA: Carga 2,769,125 // Kilo 22,153 // Arroba 276,913
- VALLEDUPAR: Carga 2,766,750 // Kilo 22,134 // Arroba 276,675
