Congreso de la ANDI: nuevos modelos de negocio y crecimiento económico

En Hora20 desde Cartagena, un programa especial en el marco del 10º Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI. Una conversación sobre la importancia de la sostenibilidad empresarial, los nuevos modelos de negocio en épocas de Inteligencia Artificial, el sistema financiero con efecto multiplicador y el mercado laboral. Además, un análisis sobre el crecimiento del nuevo orden geopolítico, la realidad demográfica y el papel del buen periodismo en épocas de las redes sociales.

Lo que dicen los panelistas

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, reconoció que la sostenibilidad de las empresas colombianas no es únicamente la responsabilidad social o ‘filantropía’, sino de generar valor a inversionistas, productores y accionistas, “el concepto de sostenibilidad que llevamos usando y aplicando hace años es maravilloso. Logra mezclar lo que quieren los inversionistas/accionistas con los temas sociales, ambientales y de gobierno corporativo". Además, planteó que desde el Grupo Aval las inversiones que realizan tienen constantemente en consideración la sostenibilidad, “cualquier inversión que se haga (en capital o portafolio), se miran los criterios de rentabilidad, pero también sociales, ambientales y de gobierno corporativo”.

De igual manera, añadió que la incidencia política en la toma de decisiones empresariales es frecuente en la actualidad, “en EE. UU. el presidente Donald Trump no está de acuerdo con las propuestas de cambio climático y sostenibilidad. Solo en lo que llevamos del 2025 las grandes corporaciones y organizaciones a nivel global han despedido a 220,000 personas dedicadas a tratar temas relacionados con la sostenibilidad”. Atado a este tema, cree que los resultados de las medidas que toman las empresas no se puede esperar que se dé ‘de la noche a la mañana’, “es un compromiso mundial. El hecho de despedir gente que trabaja en esta área y dejar de cumplir con las metas de descarbonización, nos afecta a todos en el mundo”.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, resaltó que Colombia es un referente en América Latina en términos de finanzas sostenibles y formación de directivas, “mientras en el mundo los equipos de sostenibilidad son cada vez más pequeños, en Colombia ocurre todo lo contrario. La cartera sostenible de nuestro país presenta indicadores de 140 billones de pesos para las empresas, una cifra amplia. Este valor equivale a 9 puntos del PIB de Colombia”. También, detalló que tienen certificados en gobernanza corporativa a más de una tercera parte de las juntas directivas de sus entidades agremiadas a nivel nacional, “creamos una certificación con el Banco Mundial y el IFC para nuestras directivas que aborden asuntos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) y queremos que el 100% de miembros de juntas estén certificados”. A su vez, rescató que la mitad de sus bancos son carbono neutrales, y en 3 a 4 años buscan que sea el 100%.

Por otro lado, distinguió el avance positivo de Bre-B, el nuevo Sistema de Pagos Inmediatos interoperable administrado por el Banco de la República, “nosotros soñábamos que en 6 meses los colombianos empezaran a usar Bre-B, pero con solo un mes, ya tenemos más de 11 millones de usuarios y 23 millones de llaves”. Para concluir, mencionó que el sector financiero tiene un papel fundamental en la recuperación de la inversión de la economía colombiana por medio de la modernización.

Roberto Junguito, presidente del Grupo Corona, planteó que la sostenibilidad es la realización de inversiones que tengan retorno para la compañía, pero sobre todo para el país, “a las compañías lo que más nos importa es que al país le vaya bien, en la medida que al país le va bien a todas las empresas nos va bien; que el país demuestre resultados positivos donde operan las empresas y un medio ambiente sostenible”.

Con respecto a la Inteligencia Artificial (IA), dijo que la aparición de estas nuevas tecnologías es un punto de inflexión en la historia, “va a ser un cambio dramático para las compañías. Será un desafío, pero tenemos que lograr que se vuelva una oportunidad”. Afirmó que el uso e implementación de la IA es una carrera, “la IA es una carrera. Si en Colombia no usamos la IA nos quedaremos por fuera de la competencia internacional”. Por último, cree que la innovación viene de la mano de los jóvenes de Colombia, “la innovación no solo llega de afuera de las compañías y de las universidades, sino de la juventud de este país que tiene un enorme potencial y oportunidad para crecer al crear nuevos productos y empresas en alianza con las empresas ya existentes".

Para Santiago Rojas. Gerente regional Norte de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), en nuestro país hay dos ‘Colombias’, “una Colombia formal, donde estamos comprometidos con las políticas medioambientales, y una Colombia informal, con economías informales e ilegales, donde el daño de los avances en sostenibilidad, por ejemplo, con la minería ilegal, son muy grandes”.

Por otra parte, consideró que América Latina tiene que apropiarse de la IA, “el uso de esta tecnología también es un trabajo público-privado. Tiene que haber inversiones para la formación y modernización, además de un marco regulatorio claro. La IA no quitará empleo, sino que permitirá que haya grandes avances en temas de educación y economía.”