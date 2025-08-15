Fiestas patrias de Fundación, Magdalena dinamizaron la economía y el turismo local

Santa Marta

La edición 2025 de las Fiestas Patrias y Corralejas en Fundación, Magdalena, elevó el estándar de dinamización de la economía y el turismo local. Durante cinco días, miles de asistentes disfrutaron de una celebración que combinó tradición, cultura y una logística que, según las autoridades, posicionó al municipio como ejemplo de organización y proyección turística en la región Caribe.

Por primera vez, el estadio municipal ‘Rafael Castañeda’ se convirtió en el escenario central, acogiendo a más de 20.000 personas en tan solo dos días de conciertos.

La tarima brilló con presentaciones de reconocidos artistas como Elder Dayán Díaz, Peter Manjarrés, Ana del Castillo, Mono Zabaleta, Haffit David y Jader “El Tremendo”, quienes deleitaron al público con shows que quedarán grabados en la memoria de los asistentes.

Y es que el éxito de esta histórica edición fue el resultado del trabajo articulado entre la administración municipal, encabezada por la alcaldesa Luz Helena Andrade, y el aporte de los empresarios Gary Caro y Luis Navas, quienes pusieron su experiencia, visión y recursos al servicio de la cultura y el entretenimiento fundanense.

Gracias a su gestión, Fundación vivió un evento seguro, organizado y con un impacto positivo para la economía local, beneficiando a comerciantes, prestadores de servicios y emprendedores.