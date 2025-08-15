Viernes 15 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Circasia, La Tebaida y Filandia de fiesta esta fin de semana en el Quindío. Foto: Cortesía alcaldía de Circasia

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Información de servicio porque este domingo 17 de agosto las vías de 7 municipios del Quindío incluida una parte del sur de Armenia estarán cerradas entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía por varias competencias deportivas de ciclismo, atletismo y automovilismo.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Estamos hablando del gran fondo Quindío un evento ciclístico que se iniciará a las 6 de la mañana desde el Estadio Centenario, se dirigen hasta la glorieta de Tres Esquinas, giran a la derecha a pasar por el cementerio, Balboa, La ye, giran a la derecha hacia Barcelona, Río Verde, después hacia Córdoba, al municipio de Córdoba, Alto de Carniceros, buscando después el municipio de Buenavista, Pijao y regresan por la misma ruta hasta el estadio centenario

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Adicionalmente también se desarrollará el evento del Club Trepadores que son unas competencias automovilísticas en jurisdicción del municipio de Génova, donde se va a presentar esa esas competencias en el corredor que conduce hasta Génova.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), Wilson Francisco Herrera Osorio, confirmó que este domingo 17 de agosto no se realizarán las actividades de la ciclovía en el tramo sur debido a la séptima edición del Gran Fondo Quindío, que tendrá como punto de partida y llegada el sector del Estadio Centenario.

El próximo 17 de agosto, la vía que comunica el municipio de Quimbaya con el Parque PANACA estará cerrada temporalmente con motivo de la realización del evento deportivo de running CorreMiTierra experiencia PANACA. El cierre se realizará desde las 6:00 a.m. hasta las 9:45 a.m., en el tramo comprendido desde la “Y” del Hotel Decameron Las Heliconias hasta el Parque PANACA.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desesperados están los familiares de un hombre de 77 años de edad porque ni con desacato de tutela la nueva EPS le entrega los medicamentos e insumo que necesita con urgencia para su tratamiento de enfermedades entre ellas la insulina, aseguran que les ha tocado comprar las medicinas ante la negativa de la entidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Anato en el Eje Cafetero advierten sobre el incremento de estafas a viajeros por falsas agencias

Y es que la advertencia se ha generado tras el incremento de recientes estafas a viajeros por parte de algunas empresas de la Región que ofrecen paquetes turísticos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El presidente junta directiva nacional de Anato, Diego Vásquez Hoyos, indicó que a través de un comunicado buscan llamar la atención de viajeros a la hora de comprar los viajes ya que el registro nacional de turismo (RNT) no es una garantía plena de que se registren anomalías.

Evidenció que en los últimos años se han presentado casos de estafas o engaños por eso están extendiendo la invitación para acatar las recomendaciones como verificar el RNT, nunca depositar a cuentas personales y siempre es clave exigir facturas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dijo que es fundamental que la agencia de viajes esté agremiada a Anato o a cualquier otro gremio y lo clave también manifestó es que las personas no crean en precios muy bajos porque los venden como macro ofertas cuando en realidad son unas macro estafas.

Advirtió que en los últimos tres años han evidenciado más de 30 estafas lo que aumenta la preocupación y la necesidad de prevención para los viajeros. En cuanto a la judicialización de los inescrupulosos que están detrás de estas estafas, aseguró que están en proceso entendiendo que la justicia avanza a un ritmo lento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gremio de la construcción de Armenia calificó como desafortunado el fallo judicial que suspende la modificación del plan de ordenamiento territorial

Es de recordar que el Juzgado Primero Administrativo Oral Del Circuito de la ciudad declaró la nulidad del Acuerdo N° 304 del 29 de abril de 2024, “por medio del cual se adopta una modificación al Acuerdo no. 019 de 2009 Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Armenia 2009-2023”, emitido por el Concejo Municipal de Armenia.

La gerente de Camacol en el Quindío, Milena Arango calificó el episodio como desafortunado y en el proceso de apelación que inició la alcaldía, señaló que desde el gremio enviaron un documento al Tribunal Administrativo con las respectivas pruebas de la socialización.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío entregan recomendaciones para el uso seguro del celular, tras las quemaduras que sufrió un campesino porque le explotó el equipo móvil en el bolsillo de su pantalón

Recordemos que el caso se registró en zona rural del municipio de Córdoba donde un campesino resultó gravemente afectado a tal punto de encontrarse en una unidad de cuidados intensivos.

Frente al caso y con fines de prevención para evitar situaciones similares, el secretario de las TIC de la gobernación del departamento, Héctor Fabio Hincapié entregó recomendaciones para el uso seguro de los dispositivos electrónicos como celulares, batería y equipos de cómputo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mencionó que es importante utilizar cargadores originales, es decir, los que son certificados por el fabricante para evitar daños en la batería o en el dispositivo. Asimismo, sostuvo que es ideal no sobrecargar, no dejar constantemente conectado el equipo porque puede aumentar el riesgo de explosión

y también es clave entender que los dispositivos deben estar alejados de las fuentes de calor como radiadores, estufas e incluso dormir con ellos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El comité Intergremial del Quindío alertó sobre las obras del orden nacional que están desfinanciadas, esperan tender puentes para que se materialicen los proyectos

el director del comité Intergremial del departamento, Juan David Pachón Evidenció que la preocupación está centrada con las obras del orden nacional que están desfinanciadas y que quedarán a medias como es la doble calzada Armenia- Calarcá.

Especificó que la obra culminará finalizando el año 2025, sin embargo, advirtió que la vía quedará a medias puesto que preocupa la otra mitad que es desde el sector de La María hasta la llegada al sector del Pescador en Calarcá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia, James Padilla García, y la secretaria de Infraestructura, Claudia Milena Arenas Agudelo, recibieron ayer jueves 14 de agosto, la maquinaria pesada que marca el inicio de obras de los 12K que rehabilitarán puntos críticos de la malla vial en toda la ciudad, incluyendo barrios como La Fachada, Bosques de Pinares, El Poblado, Ciudad Dorada, el centro, norte de la ciudad, entre otros.

El mandatario local destacó el inicio de este primer tramo ubicado en la avenida Centenario con calle 26 norte, una de las arterias principales en Armenia, con lo cual se empieza a transformar la movilidad de la ciudad.

La Secretaría de Infraestructura confirmó que, con una inversión de ocho mil millones de pesos, este tramo es uno de los 11 contemplados dentro de los 12k; una intervención de 2.2 kilómetros que va desde el límite urbano de la ciudad, hasta la calle 26 norte, y es uno de los dos trayectos más grandes en intervención, junto con el sector de Sinaí y Malibú.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, informa a la opinión pública que, luego de surtir de manera satisfactoria todo el proceso contractual relacionado con el servicio de aseo en las instituciones educativas oficiales del municipio, se adjudicó la prestación de este servicio al Consorcio RyJ.

Con esta adjudicación, por valor de $1.052 millones de pesos con recursos propios, se garantiza la continuidad del servicio de aseo en todas las instituciones educativas oficiales de Armenia durante el resto del calendario escolar, contribuyendo así al bienestar, la salubridad y el adecuado desarrollo de las actividades académicas.

En cuanto al servicio de transporte escolar, el contrato correspondiente se encuentra actualmente en proceso de adjudicación. Este tipo de procesos deben cumplir con diversas etapas contractuales establecidas por la normativa vigente, cada una con tiempos específicos que garantizan transparencia y legalidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío sostienen que la construcción genera pérdida de hectáreas de café, desde el gremio cafetero apuntan al desarrollo de proyectos productivos para mitigar el impacto

El director del comité de cafeteros del departamento, José Martín Vásquez manifestó que dentro de la estrategia está la sostenibilidad de la caficultura y promover la nueva siembra de área.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Explicó que en los últimos años incentivan la siembra de 350 hectáreas en promedio por año lo que ha permitido precisamente esa sostenibilidad cafetera por lo que actualmente son 18 mil hectáreas sembradas. Reconoció que las amenazas están relacionadas con la diversificación de cultivos y el tema de la construcción por lo que origina la pérdida de área.

Puntualizó que el proyecto de Tarapacá al municipio de La Tebaida puede generar una pérdida de 250 hectáreas, aunque es clave continuar fortaleciendo el desarrollo del Quindío. Dijo que continúan con programas que alivianan los costos de las labores cafeteras como es el tema de fertilizantes que representa casi el 50% de la actividad para mitigar el impacto en los costos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los voceros del Centro Democrático del Quindío anunciaron que el domingo 17 de agosto se llevará a cabo una ceremonia religiosa en memoria del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El acto denominado “Una oración por Miguel y Colombia” se llevará a cabo a las 12 del mediodía en la parroquia María Reina ubicada en el comando de la Policía, Quindío en la Avenida Centenario al norte de Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, en alianza con el Arquitecto Cabar S.A.S, realizarán hoy viernes 15 de agosto a la celebración del Día del Ingeniero, un espacio diseñado para que futuros ingenieros civiles, arquitectos y profesionales de la construcción, vivan una experiencia formativa enriquecedora.

Luis Alberto Ramírez, Rubén Gélvez y Julián Puerto, integrantes de la reconocida banda de rock Kraken, estarán este viernes 15 de agosto, a partir de las 10 a. m. en el auditorio Euclides Jaramillo Arango de la Universidad del Quindío, para conversar, sobre la cultura como sistema simbólico de construcción de la realidad y Kraken Filarmónico: desafíos creativos, técnicos y artísticos de un montaje para formato mixto de orquesta sinfónica, coro y banda de rock.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tres municipios y un corregimiento del Quindío están de fiesta este fin de semana se trata de Circasia, La Tebaida y Filandia y Barcelona donde se desarrollarán actividades artísticas culturales, deportivos y conciertos gratuitos durante el puente festivo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Deportes, Los tres equipos de Caciques del Quindío jugarán este fin de semana de local en la liga nacional de fútbol de salón en la rama masculina y femenina.

Las chicas de Caciques del Quindío jugarán hoy viernes 15 de agosto a las 7 de la noche en el coliseo del municipio de Circasia frente a Alianza Sporting del Valle del Cauca

Mientras que mañana sábado 16 de agosto habrá doblete de partidos en el coliseo del café de Armenia, Caciques del Quindío junior enfrentará a Real Caldas a las 630 de la tarde y luego a las 830, Caciques del Quindío A jugará frente a Cristancho de Santander.

De otro lado, El atleta quindiano, Miguel Antonio Cifuentes Trujillo, que pertenece al club Tempo y hace parte de la liga quindiana de atletismo, fue seleccionado por la federación colombiana de atletismo, para representar a nuestro país, en el campeonato suramericano de ruta, que se realizará en Rio de Janeiro, Brasil el domingo 17 de agosto

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Del 15 al 17 de agosto, el Complejo Turístico y Deportivo Soledén será la sede principal de la Travesía XC Quindío, uno de los eventos de ciclomontañismo más importantes de la región, que celebra su vigésima edición con el apoyo de Comfenalco Quindío en calidad de anfitrión.

Las etapas de competencia, de 86 y 58 kilómetros, se realizarán el sábado 16 y domingo 17, con salida y llegada en el municipio de La Tebaida, transitando por vías rurales que no afectarán la movilidad del sector.