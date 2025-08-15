El precio del dólar HOY, 15 de agosto en Colombia: ¡Nuevamente en aumento!

El dólar es una de las monedas más importantes del mundo y uno de los que más circula a nivel mundial. En Colombia, la Tasa de Cambio Representativa del Mercado - TRM - es el encargado de ponderar el monto de las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana.

Desde que comenzó agosto, el dólar ha ido cayendo dentro del mercado de manera que, muchas de las exportaciones que realiza el país se pueden ver beneficiadas. Asimismo, cuando el precio de este empieza a crecer, la compra de insumos del extranjeros se vuelve costosa.

Debido a ello, conocer el precio del dólar hoy es importante, ya que algunos empresarios y demás, pueden comparar o analizar si invertir o comprar es buena idea. Por otro lado, permite que también haya una consideración sobre las comprar que realice el país.

Precio del dólar en Colombia HOY, 15 de agosto

El jueves 14 de agosto, el precio del dólar se mantuvo por debajo de los $4.100, cotizándose en $4,020 pesos. Hoy, 15 de agosto, el precio del dólar es de $4,048 pesos, según la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República.

El dólar se ha recuperado considerablemente desde el día de ayer, pues aumentó $28,74 pesos dentro del mercado, representando un crecimiento del 0,70%. Esto implica que después de varios días, nuevamente vuelve a acercarse a superar los $4,050 pesos.

Tener en cuenta estos cambios son importantes, ya que los precios en las casas de cambio pueden variar y su compra y venta aumentar.

Compra de dólares en efectivo

La plataforma Wise, aconseja que la manera más sencilla de comprar dólares es dirigiéndose a casas de cambio o a un banco con caja de divisas para así, comprarlos en efectivo. Aunque hay dos desventajas para tener en cuenta:

Las casas de cambio venden los dólares a un precio más bajo de lo que realmente cuestan , lo que lo vuelve menos conveniente.

, lo que lo vuelve menos conveniente. Ahorrar dólares en casa, no generan ningún interés, volviéndose un activo no rentable.

Por otro lado, se aconseja que quién esté interesado en realizar una compra de dólares o alguna inversión, acuda a una asesoria con algún experto antes de ir a una casa de cambio o banco.

Compra y venta de dólares en Colombia HOY, 15 de agosto

El precio en las casas de cambio dependerán de la ciudad y el lugar al que se dirija para cotizar la compra y venta de dólares, pues no todos manejan la misma ccotización. Estos son los precios en las principales ciudades según la pataforma Wilkin:

Bogotá D.C. | compra: $3,970 - venta: $4,031

$3,970 - $4,031 Medellín | compra: $3,847 - venta: $3,996

$3,847 - $3,996 Cali | compra: $3,925 - venta: $4,050

$3,925 - $4,050 Cartagena | compra: $3,850 - venta: $4,100

$3,850 - $4,100 Cúcuta | compra: $3,960- venta: $4,000

$3,960- $4,000 Pereira | compra: $3,950 - venta: $4,020

