Bucaramanga estrena plataforma digital para adoptar mascotas con un clic, ¿cómo?

Bucaramanga

La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga anunció una nueva herramienta digital que permitirá a los ciudadanos adoptar perros y gatos rescatados desde la comodidad de su hogar.

Claudia Amaya, secretaria de Salud y Animal, confirmó que se habilitará un enlace en la página oficial de la alcaldía donde los interesados pueden ver fotografías, características y descripciones de los animales disponibles en la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

“Para el aplicativo simplemente ingresan a nuestra página web. Ahí van a encontrar el link de adopciones, encuentran la foto del animal, las características del animal y se postulan”, explicó Amaya.

Sin embargo advirtió que el proceso no es automático, se requiere cumplir con una evaluación previa que incluye entrevistas y una visita domiciliaria para verificar si el entorno es adecuado para el bienestar del animal.

“No a cualquiera se le entrega un animal en adopción. Hay que tener los recursos para poderlos sostener, garantizar atención médica, alimentación y cuidados”, puntualizó.

El nuevo sistema busca fomentar la adopción responsable y garantizar que los animales rescatados no vuelvan a ser víctimas de abandono o maltrato.

La funcionaria reiteró que el proceso es completamente gratuito y subrayó que las visitas de verificación son realizadas por personal de la alcaldía.

Inversión para el bienestar animal

Esta iniciativa se suma a una inversión de 4.000 millones de pesos en el cuidado de los animales.

Con la aprobación del Acuerdo 063 se destinó la mayor inversión en esta materia en más de 15 años.

Estos recursos además serán destinados a servicios veterinarios, alimentación, medicamentos, elementos de aseo, mantenimiento de la infraestructura de la UBA; así como el fortalecimiento del personal profesional.

¿Qué dicen las estadísticas?

El año pasado se realizaron 3.905 esterilizaciones y 57 adopciones.

Hasta el 31 de julio de este año se han logrado 3.171 esterilizaciones y 99 adopciones.

Se han recolectado más de 2.435 kilos de alimento para apoyar a 40 fundaciones a través de jornadas de campo.

La UBA ha sido equipada con dos vehículos móviles de esterilización, cada uno con tres quirófanos y personal especializado para realizar hasta 100 procedimientos diarios.

Próxima jornada

El 31 de agosto se realizará “Paticas a la Calle”, una maratón benéfica cuya recaudación será destinada a fundaciones que trabajan por el bienestar de los animales.