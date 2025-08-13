VIDEO: Yarima, símbolo de esperanza para el jaguar en el Magdalena Medio santandereano

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Una nueva habitante ha sido avistada en los bosques del Magdalena Medio santandereano.

Se trata de Yarima, una joven jaguar hembra que fue registrada por cámaras trampa instaladas en la finca San Isidro ubicada entre Bucaramanga y Barrancabermeja.

Su aparición no solo ha sorprendido a los investigadores, sino que ha encendido una luz de esperanza para la conservación de esta especie tan amenazada.

“Es una noticia emocionante. Sabíamos que había presencia de grandes felinos, pero verla en pleno día y con tanta claridad fue impresionante”, afirmó Gustavo Gutiérrez, líder administrativo de Agroinversiones Ipacarí; empresa que opera en esta finca junto a la Fundación Cuidar la Tierra, quienes lideran un programa de monitoreo y protección del jaguar.

Más noticias: Rescatan un mochuelo brasileño: fue encontrado en Bosconia y trasladado a Bucaramanga

Posible relevo generacional en la selva

Desde noviembre del 2024 no se tenían registros de Jessy, una hembra dominante que ha sido monitoreada desde 2014.

Con más de 10 años de edad su ausencia había generado incertidumbre entre los ambientalistas. Ahora con la llegada de Yarima se plantea la posibilidad de un relevo generacional.

Le sugerimos: Zoocría de mariposas: víctimas del conflicto que cambian su historia en el comercio santandereano

“Estamos analizando las rosetas (las manchas características en su pelaje) y hay coincidencias con las de Jessy. Creemos que Yarima podría ser su descendiente, aunque solo un análisis genético podrá confirmarlo”, explicó Gutiérrez.

Ampliar

El corredor del jaguar

La finca San Isidro hace parte del corredor biológico del jaguar en el Magdalena Medio, una zona que alberga al menos 10 ejemplares identificados.

También puede leer: Clan del Golfo amenaza de muerte a diputado de Santander, ¿por qué?

El monitoreo se realiza mediante más de diez cámaras trampa ubicadas estratégicamente en zonas boscosas, cerca de fuentes hídricas y corredores naturales.

Ipacarí, una empresa con 20 años de tradición en cultivo de palma y ganadería con búfalos, ha adoptado un modelo de agricultura y ganadería regenerativa, que respeta la biodiversidad y permite la convivencia de la fauna silvestre.

Otras noticias: Santander: En Betulia desmantelaron dos laboratorios de coca que financiaban al Clan del Golfo

“Queremos demostrar que es posible producir sin destruir. Protegemos los bosques, las fuentes de agua y mantenemos a raya el conflicto entre ganadería y fauna. En cinco años solo hemos tenido un ataque de jaguar, y fue por un descuido humano”, puntualizó el representante de Ipacarí.

Nombre con historia

El nombre Yarima fue elegido en honor a la cultura indígena Yarigüí, cuyos caciques legendarios eran Pipatón y Yarima. De hecho otro jaguar macho avistado en la zona lleva el nombre de Pipatón.

Le puede interesar: ¿Quién fue el Monseñor Nel Beltrán?: perfil y trayectoria tras ser premio Nacional de Paz en 2011

Este gesto busca rescatar la identidad ancestral del territorio, donde la biodiversidad y la memoria indígena se entrelazan.

#QuéBelleza | 🐆 En la finca San Isidro, entre Bucaramanga y Barrancabermeja, fue avistada una jaguar hembra bautizada: Yarima.



La escena representa una esperanza para la conservación de la especie en el Magdalena Medio santandereano, donde habitan al menos 8 ejemplares. 😍🫰 pic.twitter.com/NfE2xaXtVw — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 13, 2025

Una apuesta por la vida

El proyecto contempla la instalación de más cámaras y el uso futuro de chips de rastreo para obtener datos precisos sobre los desplazamientos de estos felinos.

Además más fincas productoras de palma y ganadería en la región están interesadas en sumarse al monitoreo participativo.

Más noticias: Familia del Meta recupera el cuerpo de una joven desaparecida en la Operación Berlín

“Conservar al jaguar es conservar el equilibrio del ecosistema. Es una especie sombrilla, protege a muchas otras con su sola presencia”, concluyó Gutiérrez.

La llegada de Yarima representa no solo una victoria científica, sino también una señal de que la coexistencia entre naturaleza y producción sostenible es posible.